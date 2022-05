Un nuevo informe descubre los retos del Edge Computing y destaca las estrategias a seguir para preparar el Edge para el futuro Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 14:34 h (CET) El informe, elaborado por IDC y encargado por Schneider Electric, está basado en las respuestas de más de 1.000 responsables y profesionales IT de todo el mundo y revela los habilitadores de los despliegues Edge Computing, los retos y las soluciones que respaldarán unas operaciones conectadas digital primero seguras, fiables, resilientes y sostenibles Triunfar en el Edge puede ser complicado, entre los principales retos, los encuestados incluyen la falta de personal cualificado para la implementación y el mantenimiento o la dificultad de gestionar la infraestructura Edge a escala.

Unos recursos resilientes, seguros y sostenibles, el software remoto y los servicios digitales y contar con partners de confianza son claves para superar los retos que supone diseñar, planificar, construir y mantener las capacidades tecnológicas necesarias para respaldar la transición a unas operaciones conectadas.

Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, ha dado a conocer los resultados del nuevo informe que ha encargado a IDC, ‘Succeeding at Digital First Connected Operations’. El documento destaca el poder que tiene el Edge Computing como habilitador crítico de la transición hacia el mundo de lo digital primero y señala los factores que impulsan las inversiones en el Edge, los retos que afrontan las empresas al realizar los despliegues, los obstáculos para una inversión continua y recomendaciones estratégicas para desarrollar capacidades Edge preparadas para el futuro.

El informe se basa en las respuestas de más de 1.000 profesionales de IT y operaciones de sectores como el industrial, el sanitario o la educación y en una serie de entrevistas en profundidad realizadas en compañías industriales. Los encuestados, procedentes de todas partes del mundo, representan a organizaciones de entre 100 y 1.000 empleados de los Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, India e Irlanda.

“A medida que las empresas buscan crear experiencias nuevas y mejoradas para sus clientes, incrementar su eficiencia operativa, mejorar la seguridad y la protección e impulsar la sostenibilidad, cada vez se inclinan más hacia las tecnologías digitales. El informe realizado por IDC examina el rol crucial que juegan el Edge Computing y las infraestructuras en el Edge a la hora de permitir unas operaciones conectadas de enfoque digital primero,” dice Chris Hanley, SVP de Commercial Operations & Global Channels, leading edge commercial strategy de Schneider Electric. “El documento también destaca las estrategias que los responsables y los profesionales IT pueden adoptar para desarrollar unas capacidades de Edge Computing que estén preparadas para el futuro para dar soporte a unas operaciones remotas, conectadas, seguras, fiables, resilientes y sostenibles”.

El Edge Computing es uno de los principales facilitadores del paradigma de lo digital primero. En este sentido, los casos de uso más comunes de la infraestructura Edge incluyen los sistemas de ciberseguridad para monitorizar la red operativa de forma local y almacenar y procesar datos operativos para llevarlos a la nube. Además, cuando se preguntó a las organizaciones por qué invertían en Edge Computing para soportar estas cargas de trabajo, los encuestados mencionaron mejorar la ciberseguridad (50%) y la resiliencia y la fiabilidad de los sistemas (44%).

Sin embargo, existen varios retos que las empresas deben superar para garantizar que su infraestructura Edge, y, por tanto, sus operaciones conectadas, son resilientes y fiables. Los principales, los problemas de conectividad y los cortes de energía. De hecho, el 32% de los participantes han experimentado falta de conectividad o una conectividad lenta en sus despliegues Edge y el 31% han sufrido un corte de energía o una subida de tensión de más de 60 segundos.

Desafíos en la transición hacia unas operaciones conectadas digital primero

Siguiendo con los retos, el informe señala que, cuando se conectan las operaciones, las preocupaciones sobre la seguridad física y la ciberseguridad son elevadas. Esto requerirá sistemas y procesos adaptados al nuevo paradigma. Es cierto, no obstante, que, una vez conectadas a la nube, las empresas pueden aprovechar el poder de los datos operativos para impulsar una gran cantidad de casos de uso nuevos y mejorados, como optimizar la colaboración dentro de la empresa y habilitar capacidades de operaciones remotas que den como resultado eficiencias laborales y garanticen unas operaciones remotas resilientes.

Por otro lado, para operar en entornos tecnológicos y ser capaz de generar ajustes internos para impulsar el cambio, la fuerza laboral debe tener las habilidades necesarias. Este enfoque requerirá que las empresas se comprometan con nuevos partners del ecosistema, de dentro y de fuera de la organización.

Finalmente, a medida que el Edge conectado soporta directamente de forma remota más capacidades de operaciones locales, la fiabilidad se convierte en una preocupación fundamental.

“Unos recursos Edge resilientes son la base para transitar hacia operaciones conectadas con un enfoque de lo digital primero,” dice Jennifer Cooke, Research Director, Edge Strategies de IDC. “Cuando la tecnología falla, las organizaciones son vulnerables. Para futuras implementaciones Edge, los líderes deben desarrollar estrategias que aborden inquietudes como la ciberseguridad y los problemas de conectividad y que garanticen el acceso a las habilidades necesarias para mantener unas infraestructuras Edge resilientes”.

Qué hacer para tener capacidades Edge listas para el futuro que respalden las operaciones conectadas digital primero

Para poder contar con unas capacidades Edge preparadas para el futuro que puedan respaldar la transición hacia operaciones conectadas de enfoque digital primero, las empresas deben incluir energía resiliente, segura y sostenible y recursos de conectividad en las primeras etapas de la planificación Edge. De esta manera, reducirán el riesgo de paradas no planificadas.

Además, la gestión continua de las infraestructuras Edge a escala supondrá un desafío para todas las organizaciones, ya que contar con las habilidades necesarias, en el lugar correcto y el momento preciso será complicado, si no imposible. Para evitarlo, las empresas deben asegurarse de que sus recursos Edge permiten la monitorización remota continua y la operación autónoma.

También es importante contar con partners de confianza capaces de ofrecer las mejores prácticas y servicios del sector en situaciones o ubicaciones en las que no es económica o físicamente viable tener personal especializado propio. Los partners de servicio fiables pueden predecir problemas antes de que ocurran. Además, es clave seleccionar un socio comprometido con la sostenibilidad, ya que el 82% de los encuestados cita este compromiso como criterio de selección para los proveedores de soluciones Edge.

Como socio de confianza y proveedor de soluciones completas, Schneider Electric trabaja codo con codo con sus clientes en el diseño de sus estrategias para asegurar la certeza, resiliencia, seguridad y sostenibilidad a lo largo del diseño, la implementación y la gestión del Edge, a través de soluciones de infraestructura física resilientes, seguras, conectadas y sostenibles que proporcionan certeza en un mundo conectado; EcoStruxure IT, plataforma de gestión y monitorización cloud que brinda visibilidad remota e incluye seguridad, información y recomendaciones basadas en datos, informes y servicios digitales, y un ecosistema integrado formado por alianzas de Tecnología IT, una red global de partners de canal e ingenieros de servicios probados y experimentados y herramientas de diseño basadas en reglas.

Descarga el informe elaborado por IDC y patrocinado por Schneider Electric ‘Succeeding at Connected Operations with Edge Computing’ (doc #US48982222, abril 2022) aquí.

Explorar las soluciones Edge Computing de Schneider Electric y EcoStruxure IT.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 'LATIERRA ByLatúe 2017', un vino solidario en la lucha contra el cáncer La Inteligencia Artificial de la española Bdeo ya está presente en 20 países Chocolates Paccari un caso de éxito de comercio justo del cacao Giti Tire vuelve a la Tire Cologne con nuevas gamas de producto Giti y GT Radial Un nuevo informe descubre los retos del Edge Computing y destaca las estrategias a seguir para preparar el Edge para el futuro