Íñigo Zaratiegui y José Rico confirman su unión: kilómetro 0 para comenzar a recuperar sensaciones Defensa total, mucha movilidad y juego agresivo serán sus señas de identidad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de mayo de 2022, 09:47 h (CET) Ya adelantamos que estaban inscritos juntos en el próximo torneo de Premier Padel, si bien no habían hecho oficial que jugarían juntos... hasta ahora. Íñigo Zaratiegui y José Rico han publicado su nuevo proyecto en redes sociales.

Ambos son de la camada de los 90 (nacidos en el 95) y por lo tanto todavía no han alcanzado su techo de crecimiento, teniendo por delante un ambicioso proyecto que les debe llevar a instalarse cómodamente en 1/16 y en octavos si los resultados acompañan el trabajo e ilusión que ambos pondrán sobre la pista.

Defensa total, mucha movilidad y juego agresivo serán sus señas de identidad, siendo dos jugadores que necesitan olvidar las malas experiencias de sus anteriores proyectos en los que las victorias no terminaban de llegar.

Ya han empezado a entrenar en Madrid demostrando que no quieren perder un solo minuto en encajar las piezas y los mecanismos necesarios para llegar lo más preparados posible al primer torneo. ¡Mucha suerte!

