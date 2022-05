Tengo Tu Viaje, la solución para organizar el viaje de novios perfecto Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Planear un viaje de novios es una experiencia única para cualquier pareja. Pasar unos días juntos después de la boda es el momento propicio para disfrutar al máximo y celebrar el amor eterno.

La primera pregunta que se hacen los enamorados es qué país visitar, ya que existe un sinfín de destinos perfectos para salir de la rutina y vivir momentos que quedarán para la historia de la relación. Actualmente, es una tendencia contratar los servicios de asesoría de viajes, dado que estos profesionales se encargan de la perfecta planificación del gran viaje. Empresas como Tengo Tu Viaje ofrecen este servicio para que sus clientes se sientan 100 % satisfechos, viajando con una empresa de total seriedad y confianza.

El viaje de novios perfecto de la mano de Tengo Tu Viaje El viaje de novios perfecto puede hacerse realidad, gracias a Tengo Tu Viaje, una agencia que está bajo la dirección de Coro Miguel, una experta del sector con una larga trayectoria internacional que ofrece a cada pareja una atención personalizada.

Coro Miguel se encarga de contactar personalmente con sus clientes para conocer sus gustos y saber a cuál de los 5 continentes desean viajar. De acuerdo a cada necesidad, planifica un viaje de ensueño y a medida que permita a los viajeros disfrutar de cada ocasión: la estancia en los hoteles más idóneos para el viaje, las mejores combinaciones de vuelos, todas las posibles actividades a realizar durante el viaje, pequeños grandes detalles que serán un plus de viaje, etc.

Además, les acompaña vía WhatsApp durante toda la aventura para solventar cualquier situación que se pueda presentar y ayudar en cualquier consulta que surja antes y durante el viaje.

Quienes quieren salir de Europa pueden optar por destinos como, por ejemplo, Indonesia y disfrutar de los impresionantes paisajes de Bali, Borneo, Java, Komodo, Sumatra, Lombok, etc., en un viaje hecho a la medida de las expectativas.

Perú está cada vez más de moda para viajes de novios, ya que ofrece absolutamente todo para los más exigentes: cultura, tradiciones, paisajes, naturaleza, playas y la fantástica ciudad de Lima para finalizar o comenzar el viaje en una ciudad cada vez más vibrante.

Polinesia también es un destino perfecto para los enamorados, pues cuenta con paradisíacas islas como Tahití, de aguas con hermosos azules y una delirante naturaleza.

Los amantes de los safaris pueden elegir Kenia y visitar la tribu de los Massai Mara, así como rodearse de la fauna salvaje, en un viaje totalmente privado.

Coro Miguel es experta en “Viajes a la medida”: ”A la medida de vuestras expectativas, a la medida de las últimas tendencias de viajes y a la medida de vuestro presupuesto”.

¿Por qué dejarse aconsejar por un experto en viajes? Sobran las razones para optar por un profesional del sector del turismo cuando se quiere vivir una aventura, bien sea en pareja, con familiares o amigos.

Contar con uno de estos profesionales es sinónimo de ahorro de tiempo y dinero, ya que se encargan de todo de manera eficiente y siempre eligiendo alternativas adaptadas a las condiciones económicas individuales.

Los expertos, por lo general, conocen todas las maravillas del mundo, por lo cual al contactar con el cliente, sabrán cuál es el destino que más disfrutarán. Además, se encargan de asistir a los viajeros que hayan contratado sus servicios ante cualquier eventualidad.

Los interesados en hacer un viaje a medida con Tengo Tu Viaje y, con el apoyo de la asesora Coro Miguel, pueden consultar la página web de la empresa donde se encuentran sus canales de contacto.



