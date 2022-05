Atos lanza una innovadora solución "Edge to Cloud" basada en 5G e inteligencia artificial Comunicae

jueves, 12 de mayo de 2022, 11:01 h (CET) Atos anuncia el lanzamiento de Atos Business Outcomes-as-a-Service ("Atos BOaaS"), una oferta de 5G, Edge e IoT desarrollada en colaboración con Dell Technologies. Atos BOaaS aprovecha los beneficios de la arquitectura Cloud-to-Edge (edge) y Cloud-to-Far-Edge (remote edge) para extraer datos procesables comercialmente utilizando Inteligencia Artificial (AI). La implementación, el pilotaje y la gestión de la solución están automatizados de principio a fin El Edge computing agrega complejidad a los sistemas digitales, y el IoT genera grandes volúmenes de datos valiosos sin explotar. Al combinar la experiencia de Atos y Dell, Atos BOaaS permite a las empresas lograr rápidamente resultados comerciales tangibles y repetibles a partir de flujos de datos y análisis de IoT. La solución también permite gestionar un ecosistema IoT desde un único panel.

Atos BOaaS trae al mercado una de las aplicaciones de Edge IA más innovadoras, impulsada por Dell. La plataforma de transmisión de datos de Dell crea canalizaciones de datos confiables, rápidas y seguras desde el edge hasta la nube que permiten el análisis de datos. Atos agrupa todos los componentes tecnológicos en servicios complementarios, en un modelo de consumo bajo demanda, lo que permite a los clientes centrarse en los beneficios operativos del análisis de datos, en el perímetro y en la nube.

Atos BOaaS revoluciona las operaciones digitales al liberar a las empresas de la necesidad de soporte técnico on-site, reduciendo su huella de carbono. Atos BOaaS permite así que cada cliente ahorre cientos de toneladas de CO2 al año. El impacto económico y ambiental anual de Atos BOaaS se puede calcular de la siguiente manera: en 1.000 negocios minoristas, la solución ahorra 66.000 horas en mantenimiento, cumplimiento y actualizaciones; y hasta +1% a 2% en facturación, lo que corresponde a 4.2 millones de $ en ahorros en medios digitales.

La capacidad de innovación de Atos ha sido reconocida en el evento Dell Technologies World en Las Vegas con Dell Technologies Global Alliances 2022 - Global Excellence in Innovation Award, que marca el compromiso inquebrantable de Atos de respaldar los éxitos de sus clientes en la era de los datos.

Una colaboración estratégica que genera valor para los clientes

Capaz de detectar fallos inminentes de equipos de far edge y edge, Atos BOaaS puede desencadenar una serie de acciones automatizadas, como pedir nuevas soluciones de hardware, enviar una alerta al equipo de mantenimiento o la entrega y configuración del Plataforma edge to cloud. Atos BOaaS mejora la utilización de activos en los sectores minorista, de parques temáticos e industrial al proporcionar un entorno de nube totalmente automatizado y administrado en el edge a escala.

Atos BOaaS se basa en un modelo de implementación de "toque cero", lo que significa que los ajustes, las configuraciones y las aplicaciones se aprovisionan de forma automática y segura en los dispositivos. Los equipos técnicos del cliente pueden configurar o modificar miles de dispositivos en el "far edge" de la nube. Atos BOaaS proporciona un "Mercado de aplicaciones" que permite a los clientes implementar análisis y aplicaciones complejos en el edge, como el mantenimiento predictivo para evitar el tiempo de inactividad o la monitorización simple de temperatura o vibración de los equipos. La plataforma Atos Computer Vision también está disponible en esta App Market, lo que permite a los clientes ejecutar escenarios y análisis basados ​​en IA para sus equipos de CCTV.

Atos BOaaS simplifica las operaciones digitales complejas para que los equipos de ventas sin formación técnica puedan, por ejemplo, gestionar intervenciones in situ, con la ayuda de las funciones de automatización integradas del sistema. Una vez que el nuevo dispositivo se instala tan fácilmente como enchufar una lámpara, las aplicaciones se implementan automáticamente y las operaciones comerciales comienzan o se reanudan.

Dave Seybold, CEO de Atos Americas, dijo: “Atos BOaaS combina tecnologías innovadoras que están reinventando el proceso de gestión de operaciones digitales en el edge y far edge al igual que los teléfonos inteligentes han revolucionado las comunicaciones móviles. Juntos, desbloqueamos el potencial de 5G de forma segura, rentable y sin intervención física. Modernizamos las aplicaciones empresariales para que sean ágiles, móviles y basadas en análisis, al mismo tiempo que reducimos los costes y la huella de carbono de los clientes".

Gil Shneorson, vicepresidente sénior de Edge Solutions de Dell Technologies, comentó: "A medida que las empresas se transforman digitalmente y las aplicaciones y la infraestructura se implementan cada vez más en el mundo real, la necesidad de tiempo real y automatización acelera la descentralización de TI. La diversa oferta de tecnologías y servicios de edge computing de Dell, combinada con soluciones de socios como Atos Outcomes-as-a-Service, ayuda a las organizaciones a desbloquear de forma rápida y segura todo el potencial de sus datos, desde el edge hasta la nube, para lograr mejores resultados operativos".

