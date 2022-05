Filtro Nasal Best Breathe, el dispositivo para aliviar la reacción alérgica de Best Breathe Emprendedores de Hoy

jueves, 12 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El polvo, el polen o los ácaros viajan por el aire e ingresan al organismo durante la inhalación, ocasionando inflamación en las vías respiratorias, irritación en los ojos, flujo nasal incontrolable o estornudos. Si bien el cuerpo de todas las personas está diseñado para actuar ante la presencia de estas sustancias, hay ciertas personas que desarrollan alergia hacia estas. La rinitis alérgica se produce cuando el sistema inmune reacciona ante estas sustancias extrañas.

Las condiciones ambientales y las particularidades genéticas de cada persona han provocado que año tras año aumente la cantidad de población que desarrolla alergias al polvo, el polen o los ácaros. En vista de esta situación, la empresa Best Breathe, ha desarrollado el Filtro Nasal Best Breathe, con el que, aquellas personas que presenten alergias puedan disminuir los síntomas resultantes por la exposición directa a este tipo de sustancias.

Beneficios del uso del Filtro Best Breathe El filtro Nasal Best Breathe, es un dispositivo discreto, compuesto por dos cilindros diminutos comunicados por un puente, los cuales están diseñados para albergar un par de filtros desechables ayudando así a retener los alérgenos presentes en el aire. Su acción efectiva permite que los alérgenos respirados por vía nasal queden albergados en el filtro y no reaccionen al entrar en contacto con la mucosa nasal. De esta forma, los usuarios respiran un aire más limpio, además de disminuir notablemente los síntomas más molestos de la rinitis alérgica como es el picor, el goteo incesante por vía nasal, etc.

El filtro nasal Best Breathe cuenta con un diseño anatómico que facilita una adaptación perfecta a los conductos nasales, ya que se presenta en 5 tallas: XS, S, M, XL, XXL, evitando que el dispositivo se caiga o que genere incomodidad durante su uso. Los materiales con los que está fabricado no se deterioran por la acción del sudor o la exposición continua a diversas partículas del ambiente. Sin embargo, sus usuarios deben realizar el cambio del filtro desechable cada 24 horas de uso, con el objetivo de que el dispositivo se mantenga en excelentes condiciones de efectividad.

Un producto resultado de la experiencia y la investigación El filtro nasal Best Breathe es un dispositivo resultante de la fusión entre la investigación y la experiencia que han posicionado a Best Breathe como una de las empresas de referencia en la fabricación y comercialización de soluciones para la salud en España. Con más de 15 años de experiencia en el sector, esta empresa cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, además de contar con la certificación ISO 9001: 2015.

Por estas razones, el Filtro nasal Best Breathe se ha convertido en una excelente opción y tratamiento alternativo, además de poco invasivo, para aliviar los efectos adversos de la alergia.



