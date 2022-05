Los casinos criptográficos: una nueva opción en España Parece ser el siguiente peldaño en la evolución de los casinos online y las apuestas Redacción

jueves, 12 de mayo de 2022, 11:18 h (CET) La tecnología ha sido la principal responsable de la evolución rápida de los casinos online y las casas de apuestas. Hoy en día se cuenta con secciones de estadísticas y Pronósticos que le brindan a los apostadores la posibilidad de realizar análisis completos de los deportes y juegos antes de apostar. También, es la tecnología la responsable del surgimiento de nuevos tipos de casino, como por ejemplo los casinos criptográficos los cuales son una nueva opción para apostar en España.

¿Conoces lo que es un casino criptográfico? De no ser así, no tienes de qué preocuparte, enseguida te lo decimos.

Casinos criptográficos

Un casino criptográfico es un sitio de apuestas online que brinda la posibilidad de apostar en juegos de casino utilizando como método de pago, los diferentes software de criptomonedas disponibles en el mercado mundial.

A diferencia de los casinos regulares ordinarios los que utilizan este tipo de tecnología brindan mayor seguridad en cada una de las apuestas. Además, tienen grandes ventajas en cuanto a la velocidad no sólo de los depósitos y recargas de las cuentas; sino que también al momento de retirar las ganancias no se debe esperar mucho tiempo para tener el dinero efectivo en la cuenta.

Cada día es mayor el número de casinos criptográficos que podemos encontrar no solo en España sino en todo el planeta. Este parece ser el siguiente peldaño en la evolución de los casinos online y las apuestas.

Las criptomonedas como método de pago



Desde hace ya algunos años algunos casinos online que funcionan en España cuentan entre sus métodos de pago con criptomonedas. Ahora bien, no todos los casinos aceptan en la actualidad realizar transacciones con esta moneda virtual.

A diferencia de las tarjetas de crédito, transferencias bancarias, pago móvil y tarjetas pre pagadas, las criptomonedas permiten realizar retiros muy rápidos. Lo mejor de todo es el nivel de seguridad con la que cuentan los jugadores que se disponen a apostar en este tipo de casinos.

Criptomonedas más utilizadas

Hoy en día existe una lista bastante grande de criptomonedas disponibles en el mercado de transacciones en línea. Ahora bien, ¿Cuáles son las criptomonedas más utilizadas en los casinos como método de pago?

Bien, entre las tragamonedas más utilizadas en los casinos online para recargar la cuenta de los jugadores se destacan: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Ripple, Dash, Cardano y otras. Cada una de ellas funciona en bloques que son de dominio público y descentralizado.

