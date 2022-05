Una vez más el morado molesta, en 1977 lo dijo S. Carrillo, y desde el 2014 la derecha más corrupta de España empezó a actuar encarecidamente contra Pablo Iglesias y PODEMOS, lo de Pablo fue una persecución sin parangón, con amenazas de muerte, para él y familia, era el ojo del huracán de PODEMOS a batir, ahí empezaron a surgir los «los cuñaos» avispados, cada uno queriendo ser el líder, agazapados a la espera para cuando acabasen con Pablo, y empezó las Taifas en las comunidades donde Podemos tenía influencia.

Hoy en el 2022, se ha consumado en Andalucía, por un lado, Teresa una «anticapi» que no quiso dar su apoyo al PSOE en el 2018, por no querer apoyar a un partido corrupto, ello dio paso a VOX y a los fascistas en el gobierno andaluz, y desde entonces el paro, la corrupción, las privatizaciones de lo público, no han hecho más que aumentar, todo por la actitud personal y egocentrista pensando en «lo mío», no en los que le dieron su apoyo y votos, rompiendo con Podemos que la aupó como líder vamos una «cuñao». Y ahora en las nuevas elecciones una vez más la magnanimidad de Podemos se ha visto traicionada, dado que Yolanda Díaz en Andalucía ha apostado por una candidata de IU, cerrando acuerdos con Más País (Íñigo Errejón) «otro cuñao», siendo invitado Podemos a sumarse, como si fuese un partido marginal en Andalucía, cuando el que lo es, es Más País. Veremos si esa apuesta ha sido otro «cuñao» no solo a Podemos, sino también a Yolanda, declaraciones posteriores de Inma y sobre Andalucía es de un rampante andalucismo nacionalista, olvidando su importancia a nivel nacional.

Yolanda, quiero creer que tu actuación no sea de «cuñao», te lo han hecho supongo. Así comprenderás que todos quieren ser líderes de su parcela, les importa un carajo la Nación, es un «hablemos de los mío». En el facherío ocurre lo contrario, todos unidos para robar como única ideología y si se intenta denunciar a alguien desde dentro, lo fulminan.

Pronto se ha olvidado que solo gracias a Podemos hay dos ministros comunistas en el gobierno actual, hecho que no se repetía desde la República con Vicente Uribe y Jesús Hernández Tomás, ambos tuvieron que exiliarse al final de la contienda. Yo que soy Podemos incluso antes de que existiera, me avergüenza la continua traición de los llamados comunistas, llevo desde 1969 en la lucha y he visto de casi todo del PCE, desde el revisionismo «carrillista», hasta su desvarío en la «Platajunta», donde incluía a personas vinculadas con el padre del caza-elefantes (el huido a Abu Dhabi).

Ahora en Andalucía la traición se perpetúa, pero no soy como los «puristas» de IU, votaré para que la ultraderecha no se afinque en Andalucía, no como los que llamaron a la abstención con tal que Podemos no lograran votos suficientes, incluso capaces de actuar como en Ardales (Málaga), donde IU logró la Alcaldía con los votos de Falange (A) en el 2007, frente al PSOE.

Votaré a pesar de todo, porque Podemos ha actuado con responsabilidad y generosidad para sumar, decidió retirar su candidato cuando Yolanda Díaz pidió que se aceptara la opción de IU con Inma Nieto y fuese posible la unidad, ¿amenazó el «cuñao» IU?, pero no conforme con eso, tras aceptar esa condición, la organización con la que se negoció, registró de forma incorrecta la documentación para Constituir la Candidatura, pero casualidad, sin Podemos, vamos lo que el IBEX35 lleva intentando «tiempo ha» en el resto de España. Mientras tanto el PSOE se mantiene a la expectativa de forma muda, son pasos para la vuelta al Bipartidismo, añorado por muchos «sociatas», los llamados «barones», tanto los antiguos como los incipientes a la espera de las ansiadas «puertas giratorias», algunos ya en el Gobierno actual.