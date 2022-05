Máquinas vending sostenibles para revolucionar el sector, de la mano de C&B Señor Emprendedores de Hoy

miércoles, 11 de mayo de 2022, 09:30 h (CET)

Las empresas líderes de hoy y del futuro deben ser los principales promotores de conciencia y responsabilidad social acerca de los impactos negativos del medioambiente. Para ello, es importante cumplir con transformaciones que reflejen este compromiso en sus instalaciones.

C&B Señor es una importante empresa de distribución alimentaria de máquinas vending. La empresa ofrece un servicio integral en soporte, instalación, mantenimiento y provisión de bebidas, cafés y snacks. Con su proyecto “De vuelta al origen”, C&B Señor personaliza las máquinas vending de sus clientes para un servicio sostenible.

Una propuesta sostenible En las instalaciones de todas las empresas, siempre hay al menos una máquina vending, este tipo de máquinas se caracterizan por un almacenamiento de productos alimenticios, especialmente bebidas que funcionan a través del autoservicio. Es una herramienta muy práctica, sin embargo, la dinámica de consumir, tirar y desechar representa un alto índice de contaminación que necesita regularse.

La incentivación del proyecto “De vuelta al origen” presenta una llamativa y elegante propuesta con la que la empresa busca personalizar las máquinas, ayudando a mejorar la imagen de las marcas y a promover una técnica sostenible que contribuye a la reducción de la contaminación. Consiste en el remplazo de envases plásticos por botellas de vidrio, en el caso de las bebidas frías, y por recipientes de cerámica, en el caso de las bebidas calientes.

Revolución competitiva y responsabilidad social La implementación de la reforma es una ambiciosa estrategia que revoluciona completamente el mercado de máquinas vending y coloca en una posición superior a C&B Señor. La empresa ofrece servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y funciona en todo Madrid. Su importante hazaña constituye una restructuración que cuida del medioambiente, pero que también presenta la oportunidad perfecta para fortalecer la imagen de las empresas.

Es una alternativa que permite acondicionar un estilo personal que ayuda a visibilizar y potenciar la estética y el valor individual de cada compañía y, por supuesto, expande el mercado de C&B Señor. La medida garantiza la reutilización de los envases, reduciendo significativamente la cantidad de los desechables que, por día, generan un importante porcentaje de basuras que no son tratadas como reciclaje.

C&B Señor apuesta por la economía circular, promoviendo una excelente renovación que aporta calidad de vida, pues es necesario mencionar que el consumo de bebidas en materiales plásticos y de cartón no es sano. Las máquinas vending sostenibles de C&B Señor suponen un pequeño gesto que hará un mundo mejor.



