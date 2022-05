Cambium Networks lleva a ASLAN 2022 el estado del arte de la conectividad inalámbrica Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 15:30 h (CET) Las soluciones cnWAVE en 60Ghz y 28Ghz van a crear un nuevo paradigma, inalámbrico, en el acceso a Internet de alta capacidad, con retornos de las inversiones en 4-6 meses frente a los 8-9 años de la fibra terrestre. La nueva solución Wi-Fi 6E con asistente de migración inteligente permite a las empresas ofrecer un Wi-Fi fiable y de alto rendimiento en 2,4 y 5 GHz al tiempo que proporciona una transición suave a 6 GHz con el tiempo Cambium Networks llevará a ASLAN 2022 el estado del arte de la tecnología de conectividad inalámbrica. En esta vuelta a la normalidad del evento decano del sector, que se celebrará los días 18 y 19 de mayor en el Palacio de Congresos de Madrid, junto al recinto Ferial de IFEMA, Cambium estará presente con un stand (stand 47) donde mostrará las últimas novedades de su oferta tecnológica, líder del mercado.

Cambium Networks mostrará las últimas novedades en tecnologías cnWAVE en 60Ghz y 28Ghz, orientada a servicios Multi Gigabit Wireless para operadores e integradores, la nueva solución QoE – Quality of Experience para la optimización y aceleración de tráfico TCP en redes masivas, su nueva gama de soluciones de WIFI6E y Switching, entre otras tecnologías… Además, patrocinará un Speaker Corner dentro del Innovation area Intelligent Networks, en el que Javier Gómez, mostrará el enorme potencial de la tecnología Multi Gigabit Wireless SDR y de las Infraestructuras de Red Avanzadas Definidas por Software.

cnWAVE en 60Ghz y 28Ghz: nuevo paradigma

Las soluciones cnWAVE en 60Ghz y 28Ghz van a crear un nuevo paradigma, inalámbrico, en el acceso a Internet de alta capacidad, con retornos de las inversiones en 4-6 meses frente a los 8-9 años de la fibra terrestre y con un rendimiento prácticamente idéntico.

Según diferentes consultoras, en 2022 crecerá exponencialmente el uso de la tecnología inalámbrica fija de la mano de proveedores de servicios, empresas, operadores móviles y sector público. Los principales operadores de redes de banda ancha desplegarán una combinación de diferentes soluciones inalámbricas para adaptar la red a las necesidades de cada usuario, desde su propia infraestructura PTP/PMP a la WiFi de cliente y empresa, optimizando el espectro disponible.

La solución cnWave 60 GHz de Cambium Networks permite crear redes de malla inalámbrica de varios gigas para transformar de un día para otro: negocios, centros de formación, industrias, polígonos industriales, zonas periféricas y zonas rurales… y la posibilidad de escalar fácilmente sus demandas futuras.

Los primeros despliegues comerciales han logrado velocidades de subida y de bajada de 1.8 Gbps al abonado, creando un nuevo paradigma para empresas, instituciones, teletrabajadores y usuarios finales, gracias a una tecnología de altísima capacidad, seguridad, y que permite instalaciones aceleradas con unos costes tremendamente inferiores a los de la fibra terrestre.

Por su parte, la solución de acceso inalámbrico fijo en 5G, basada en cnWave 5G NR de 28 GHz está diseñada especialmente para el acceso inalámbrico fijo y ofrece alta velocidad y baja latencia, complementando la infraestructura de fibra o móvil, que permiten asegurar retornos de la inversión en entornos de baja y media densidad.

La solución 5G fija de Cambium Networks opera en las bandas de ondas milimétricas de 24,25 a 29,50 GHz, que abarcan los canales 3GPP 5G N257, N258 y N261, y aprovecha las ventajas tecnológicas del protocolo 3GPP 5G NR y la estructura de trama optimizada para aplicaciones inalámbricas fijas. La solución ofrece la máxima simplicidad de la planificación del despliegue y la gestión centralizada en la nube que caracterizan a las soluciones inalámbricas de Cambium Networks.

"La tecnología fija 5G encaja perfectamente como complemento de las redes cableadas o móviles", comenta Javier Gómez, director Regional para Iberia y Mediterráneo de Cambium Networks. "Las redes híbridas pueden requerir que los arquitectos de los proveedores de servicios piensen de forma diferente, pero el ahorro de costes es muy significativo".

El sistema está diseñado para operar en ubicaciones urbanas, suburbanas y rurales. Utilizando canales de 112 MHz de ancho, cnWave de 28 GHz puede proporcionar más de 3 Gbps de rendimiento. Además, el sistema puede soportar hasta 240 abonados por sector con un alcance de hasta 7 km.

cnWave de 28 GHz permite a los operadores ampliar la cobertura más allá de sus redes centrales con banda ancha inalámbrica de alto rendimiento en zonas en las que la economía de las tecnologías móviles y de fibra no se puede justificar y o donde el tiempo de servicio es una ventaja competitiva.

El tejido de banda ancha fija 5G de Cambium Networks se compone de BTS de 28 GHz, conmutadores de torre, CPE, puntos de acceso Wi-Fi, herramientas de planificación y gestión centralizada en la nube:

La nueva solución Quality of Experience (QoE) de Cambium Networks permite a los proveedores de servicios y a las empresas mejorar la calidad del servicio y la experiencia del cliente, así como reducir drásticamente los costes de soporte, asistencia y atención al usuario/cliente. Además, pueden personalizar los niveles de servicio que les permite optimizando los recursos de la red.

Gracias a la diversidad granular de las aplicaciones, la limitación de la velocidad y los conocimientos de las necesidades por aplicación, los proveedores de servicios de banda ancha y las empresas pueden aplicar los controles que necesitan para optimizar las experiencias de los usuarios finales y optimizar la experiencia del usuario y por lo tanto satisfacción.

La solución se integra con los equipos de banda ancha inalámbrica fija de Cambium y con el sistema cnMaestro™ cloud management así como el portfolio completo enterprise a la vez que proporciona las mismas funciones de optimización en redes de otros fabricantes ya que es transparente y agnóstico. QoE aumenta la fidelidad de los usuarios y reduce los costes, ofreciendo un mayor rendimiento de las inversiones en infraestructura de red, liberando recursos para el crecimiento futuro.

"La solución QoE es la respuesta definitiva para el Operador y el Integrador con un volumen grande de usuarios", comenta Javier Gómez, director Regional para Iberia y Mediterráneo de Cambium Networks. "La experiencia del usuario requiere que cualquier servicio de acceso sea absolutamente crítico y QoE consigue optimizar el trafico de la red para ofrecer un servicio impecable a los dispositivos, cualquiera que sea su aplicación ".

La solución QoE de Cambium Networks mejora la satisfacción de los clientes y usuarios finales proporcionando conexiones fluidas y estables en los servicios de transmisión de vídeo, las aplicaciones de videoconferencia, los servidores de archivos y las plataformas de medios sociales. La solución QoE incluye:

Aceleración TCP - Acelera el tráfico TCP para proporcionar flujos de tráfico fluidos y constantes entre los dispositivos de los clientes y los servicios de Internet. Supera los problemas inherentes a la red que afectan al rendimiento de las aplicaciones .

Acelera el tráfico TCP para proporcionar flujos de tráfico fluidos y constantes entre los dispositivos de los clientes y los servicios de Internet. Supera los problemas inherentes a la red que afectan al rendimiento de las aplicaciones Adaptación granular de aplicaciones: permite aprovechar una amplia base de datos de firmas para identificar y dar forma a las aplicaciones principales y suministrar el ancho de banda donde es necesario

Limitación de la velocidad: permite controlar el ancho de banda de cada usuario conforme al acuerdo de nivel de servicio, o en base a situaciones puntuales.

Prevención de ataques de denegación de servicio (DoS): mejora la continuidad del negocio recibiendo alertas de ataques DoS

Información sobre las aplicaciones: aprovecha el historial de consumo de las aplicaciones para identificar los picos de uso de las mismas e implementar los controles correspondientes o identificar las oportunidades para proporcionar servicios mejorados

Integración con la todo el portfolio de Cambium Networks

Estadísticas de toda la red con la integración de la gestión de la nube de cnMaestro Las ventajas de la solución QoE de Cambium Networks pueden ser aprovechadas por los operadores y empresas con equipos de cualquier proveedor, ofreciendo un mayor control del ancho de banda y rendimiento de las aplicaciones. Sin embargo, cuando se utilizan equipos inalámbricos fijos de Cambium Networks, la solución QoE tiene acceso a algoritmos adicionales (por ejemplo, MU-MIMO y modulación adaptativa) que, a su vez, proporcionan un mayor nivel de rendimiento.

Wi-Fi 6E definido por software que triplican la capacidad de los AP Wi-Fi con soporte de 6 GHz

Las nuevas soluciones Wi-Fi 6E de Cambium para la empresa incluyen el punto de acceso Wi-Fi 6E, de la serie XE de Cambium Networks, definido por software y con asistente de migración inteligente, que ofrece un rendimiento líder en el sector en las tres bandas Wi-Fi (6, 5 y 2,4 GHz).

Las radios definidas por software (SDR) de Cambium Networks permiten una migración fluida y rentable a la nueva banda disponible de 6 GHz. Además, su exclusiva arquitectura multirradio se ha ampliado para soportar despliegues de alta densidad de dispositivos.

Wi-Fi 6E triplica el espectro disponible para el uso de Wi-Fi al añadir soporte para la banda de 6 GHz, permitiendo un acceso inalámbrico rápido y fiable inédito. Las soluciones Wi-Fi 6E de Cambium Networks permiten a los operadores de redes no sólo añadir soporte para 6 GHz a sus redes, sino optimizar cómo y cuándo se utiliza. Los proveedores de servicios y las empresas, como los sectores de educación, hostelería, sanidad y espacios públicos se beneficiarán del nuevo espectro, más limpio y que permite más experiencias de transmisión de vídeo, voz y datos que amplían y mejoran el servicio al cliente.

Las nuevas soluciones simplifican el despliegue de las redes Wi-Fi fáciles y su gestión, con un rendimiento sólido en los espectros de 2,4 y 5 GH y aprovechan todas las capacidades de la banda de 6 GHz, protegiendo las inversiones de los operadores y empresas.

La solución Wi-Fi 6E de Cambium Networks incluye:

Tecnología Wi-Fi 6E definida por software, que permite seleccionar el funcionamiento de 5 o 6 GHz por radio

Asistente inteligente de migración a Wi-Fi 6E que automatiza la transición a 6 GHz

Punto de acceso Wi-Fi 6/6E de 5 radios, tri-banda 8×8/4×4, diseñado para casos de uso de alta/ultra-alta densidad Los dos primeros puntos de acceso de la serie XE son:

XE3-4

Punto de acceso de 3 radios en configuración 4×4/2×2 con SDR de 5/6GHz.

Diseñado para una amplia gama de casos de uso en redes empresariales y de proveedores de servicios donde es importante un rendimiento inalámbrico fiable

Cuenta con la plataforma Qualcomm® Networking Pro 810. XE5-8

Punto de acceso de 5 radios en una configuración de 8×8/4×4 con SDR dual de 5/6 GHz

Diseñado para casos de uso de alta/ultra alta densidad en lugares públicos, auditorios, etc., lo que supone una reducción significativa del equipo necesario y de los costes asociados

El XE5-8 lleva adelante la innovación de alta densidad de Xirrus Wi-Fi con soluciones multirradio para Wi-Fi 6/6E

Incorpora la plataforma Qualcomm® Networking Pro 1610. Los componentes clave de la solución Wi-Fi 6E de Cambium Networks incluyen:

APs de 3 y 5 radios

Asistente de migración Wi-Fi 6E que supervisa a los clientes 6E y recomienda la configuración de radio definida por software en función de los cambios en la población de clientes

Dirección de banda Wi-Fi 6E para dirigir automáticamente a los clientes a la banda disponible de mayor rendimiento

Malla Wi-Fi 6E que admite un backhaul bidireccional de AP de alto rendimiento y sin congestiones en canales de hasta 160 MHz

Incorporación automatizada de puntos de acceso Wi-Fi 6E con los conmutadores cnMatrix™ de Cambium Networks

Control de aplicaciones integrado que admite la visibilidad y el control de políticas de más de 2400 aplicaciones

Control de acceso EasyPass para la incorporación segura de usuarios y dispositivos, incluida la integración directa con Microsoft Azure y Google G-suite

Gestión de la nube: gestión de la red que simplifica el despliegue de servicios inalámbricos y proporciona información y herramientas para optimizar la experiencia del usuario, todo ello desde una única consola. Una gama de opciones para satisfacer las necesidades de la organización:

cnMaestro X

cnMaestro Essentials

XMS-Cloud

Noticias relacionadas Las auditorías no programadas ya no son un problema para la industria alimentaria gracias a Trazable Fundación Mahou San Miguel, Fundación Tomillo y Sushita forman en cocina japonesa a jóvenes en desempleo Adecco busca 150 teleoperadores/as en Andalucía El portal Fotocasa ensalza la Casa Geosolar® en su blog para profesionales inmobiliarios La Tienda del Rollo pulveriza todos los récords de venta en un mes