Visitas teatralizadas, nueva iniciativa para dinamizar el turismo hacia Sigüenza

miércoles, 11 de mayo de 2022, 15:34 h (CET) La primera de ellas (habrá un total de 20 en el próximo año), tenía lugar este domingo, en una ciudad radiante de sol, con el total de las plazas cubiertas. Las próximas llegarán los días 22 de mayo, y 5 y 19 de junio. Las visitas teatralizadas se pueden reservar contactando con el teléfono de la Oficina de Turismo de Sigüenza: 949 34 70 07 Este fin de semana, la Ciudad del Doncel ha estrenado una nueva propuesta turística: visitas teatralizadas, con motivo de la celebración del IX Centenario de la Reconquista de la ciudad.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Sigüenza propone la realización de performances que complementan a las visitas guiadas organizadas por la Oficina de Información Turística Municipal, además de ampliarlas con un teatro de títeres para el público infantil, que se lleva a cabo en la Plaza Mayor, y una gran representación final, en la Plazuela de la Cárcel, que suceden en la misma jornada.

Así, este domingo, la ciudad se convertía en un escenario donde turistas y seguntinos han podido interactuar y conocer datos históricos de Sigüenza y en particular, de la Reconquista de la ciudad acontecida en el año 1124, de la mano de actores profesionales caracterizados como los personajes que protagonizaron los hechos. A las doce de la mañana, una de las habituales visitas guiadas a la ciudad, se enriquecía con el añadido del teatro. Las performances se realizaron en distintos emplazamientos y momentos, con el fin de añadir dramatismo y emoción al recorrido turístico, siempre en el ámbito del casco histórico e integradas en los recorridos habituales. La visita teatralizada tiene el mismo coste que la visita guiada habitual que ofrece la Oficina Municipal de Turismo, por lo que es conveniente reservar previamente.

De forma adicional, también tenía lugar una representación de títeres dirigida al público infantil, con una temática similar, pero en este caso en la Plaza Mayor. Para la tarde del domingo quedó el acto final de la propuesta turística, con una representación en la Plazuela de la Cárcel, basada en los hechos que condujeron a la Reconquista de la ciudad de Sigüenza, en el año 1124.

“La celebración del IX Centenario de este hecho histórico tan relevante para Sigüenza (1124-2024), ya está trayendo consigo numerosos actos y eventos que pondrán en valor la historia y la cultura de la ciudad, a lo que también contribuyen, desde ahora, las representaciones de las visitas teatralizadas. Se trata de una propuesta perfectamente complementaria de nuestras posibilidades turísticas actuales, que, además, nos distingue como destino. Mediante esta propuesta, pretendemos incrementar el número de visitas al municipio, así como atraer a distintas tipologías de turismo, como puede ser el familiar o de grupos de jóvenes, incentivando el interés cultural y el conocimiento del patrimonio y de la historia de manera lúdica, a través de representaciones teatrales y títeres. Y también con ello, potenciar un modelo de turismo descentralizado y sostenible”, señala María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza, a propósito de la iniciativa.

Las Visitas Teatralizadas llegan a la ciudad el marco del marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza, suscrito mediante convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Sigüenza.

El objeto de este plan es diversificar la oferta turística existente, así como ampliar el abanico de actividades de ocio que, por una parte, puedan atraer a un mayor número de turistas a la ciudad, y por otra, contribuyan a fomentar la ampliación de la estancia y el conocimiento más profundo de nuestra historia y cultura. Este proyecto se enmarca dentro de la línea de actuación de “Desarrollo de Producto y Oferta”, una de las cinco áreas estratégicas incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza.

El IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza, que tendrá lugar en el año 2024, ha sido declarado por el Gobierno de España como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, lo que denota la importancia de tal efeméride, recordando de forma colectiva uno de los acontecimientos claves de la historia local, a través de diversas actuaciones y eventos que se están llevando a cabo desde el año 2021. Con esta actuación, se pretende acercar esta conmemoración también a los turistas, poniendo en valor rutas culturales inéditas y acercándoles a la historia de la ciudad y del país en un momento tan decisivo y de cambios en la historia, como es la Edad Media, y que ha dejado un legado a la ciudad, presente en sus calles, edificios, tradiciones y cultura.

Fechas

Habrá veinte días de actuación en el próximo año. Las que ya están definidas son las siguientes*:

8 de mayo de 2022

22 de mayo de 2022

5 junio de 2022

19 junio de 2022

25 septiembre de 2022

2 octubre de 2022

16 de octubre de 2022

30 de octubre de 2022 * Las fechas previstas podrán sufrir modificaciones, que serán comunicadas con la suficiente antelación.

