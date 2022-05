Cómo funciona un marketplaces de NFTs deportivos con StadioPlus en NWC10Lab Talks Comunicae

miércoles, 11 de mayo de 2022, 09:41 h (CET) Jon Fatelevich y Luis Scola, cofundadores de StadioPlus compartirán en NWC10Lab Talks la experiencia de crear un marketplaces de NFTs deportivos. Luis Scola es exjugador NBA durante 10 temporadas y leyenda del baloncesto argentino, acumulando gran experiencia en el mundo del deporte. El encuentro profundizará en cómo funciona un marketplaces de NFTs y cómo la tecnología Blockchain puede ayudar al mundo del deporte y al cripto arte Los NFTs o Non Fungible Tokens son un tipo especial de token criptográfico que representa algo único y basado en la tecnología Blockchain. En los últimos meses su popularidad no ha parado de ir en aumento tras las conocidas colecciones emitidas por marcas o celebrities en todo tipo de sectores, especialmente en el mundo del deporte. Cómo funcionan los NFTs, cómo crearlos y venderlos, cómo darles valor es uno de los conocimientos más requeridos dentro del sector de la innovación y tecnología.

El encuentro NWC10Lab Talk organizado buscará resolver todas las dudas sobre este campo bajo la experiencia real de Jon Fatelevich y Luis Scola al crear un marketplaces de NFTs y actualmente estar en el proceso de lanzamiento de su propio token de utilidad creado para que los grandes jugadores, equipos, ligas, marcas y puedan monetizar el contenido digital que crean y los fans del deporte tengan acceso a mucho más contenido original y auténtico. Una nueva economía digital para el deporte y los esports en la web 3.0.

StadioPlus es reconocido por contar con algunas de las colecciones más populares publicadas en medios en los últimos meses como las del fallecido Maradona o del exjugador del Inter de Milán, Javier Zanetti (diseñada por el criptoartista Javier Arrés) así como colecciones especiales de figuras como el extenista Juan Carlos Ferrero, o el hexacampeón MotoGP Valentino Rossi.

El jueves 12 de Mayo de 2022 a las 19.00h (Madrid) de forma online y también de forma diferida, una nueva edición de NWC10Lab Talk se hará eco de ello. La inscripción puede realizarse desde www.nwc10lab.com, pudiendo también visualizarse tras su finalización desde este mismo enlace o desde el canal, Laboratorio Blockchain NWC10 en plataformas como Youtube o Spotify.

Con 17 ediciones online en formato Talk, más de 150 eventos realizados especializados en tecnología Blockchain, hasta 3.800 inscritos por encuentro, y superando los 20.000 miembros registrados en la Comunidad SÚPER PIONEROS, www.superpioneros.com; NWC10Lab es el laboratorio de innovación español pionero en tecnología Blockchain (cadena de bloques, popularmente conocida por su aplicación al sector de las criptomonedas) del cual han nacido o han sido ayudados conocidos proyectos como Bit2me, Tikebit, Ibisa, Blocknap, SmartRights o Adwatch.

Los encuentros NWC10Lab han conseguido transformarse en los últimos dos años de eventos físicos organizados en reconocidos lugares tecnológicos como Telefonica Flagship Store, Google Campus o IE Business School de Madrid, en un evento online global con participantes de más de 30 países e invitados de gran nivel alrededor de la tecnología Blockchain enseñando gratuitamente a miles de personas, y desde ahora también buscando mejorar las carreras profesionales de todos sus asistentes.

