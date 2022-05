Luli Del Castello, pilota del equipo CAAL Racing patrocinado por Escort Advisor en el Campeonato Nascar Whelen Euro Series 2022 Quiere demostrar que el automovilismo no es solo cosa de hombres Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de mayo de 2022, 09:37 h (CET) “Quiero competir con pilotos fuertes para demostrar lo que valgo”. Luli Del Castello es pura determinación. La pilota italiana de 37 años hará su debut en el mundo de la NASCAR Whelen Euro Series en el circuito de Ricardo Tormo, en Valencia, los días 14 y 15 de mayo. Junto con Gianmarco Ercoli, quien competirá en EuroNASCAR PRO, pilotará el Chevrolet Camaro número 54 del equipo CAAL Racing, patrocinado por Escort Advisor, el primer buscador de escorts con opiniones reales de Europa.

Del Castello lleva las carreras en el ADN, creció viendo los logros y trofeos de su padre Roberto, un veterano con más de 40 años en el mundo del motor que ha competido desde el Rally hasta la Fórmula 2. “Es un piloto de la vieja guardia -explica Del Castello-, le sigo en los circuitos desde que tenía tres años, luego en 2014 bajé de la grada y me subí al coche para dar el pistoletazo de salida a mi carrera”. El debut en la pista fue en 2014 en la Lotus Cup Italia, donde las victorias llegaron pronto: en 2017 en la Super Cup y en 2019, junto con su padre, en la Super Cup Series a bordo del Corvette Z06 GT3.

El 14 de mayo, la piloto competirá en EuroNASCAR 2 por el Rookie Trophy y el Lady Trophy. “CAAL Racing me llamó para formar parte de un proyecto ambicioso - continúa Del Castello -. Decidí aprovechar esta oportunidad e ir más allá de mis límites habituales. Quiero desarrollar mis habilidades y mejorar para conseguir mis objetivos y entretener a nuestros fantásticos fans".

Luli Del Castello quiere demostrar que el automovilismo no es solo cosa de hombres. En carrera espera desplegar todo el talento acumulado a lo largo de su carrera profesional, y tiene claro que el secreto será “correr con la cabeza y el corazón”, revela.

Sexo de pago en Valencia y datos de Escort Advisor

Sobre el patrocinador, Luli Del Castello comenta: “Escort Advisor me ayuda a correr y hacer realidad mi sueño. No me siento ofendida como mujer, si yo soy libre de ser pilota creo que la libertad debe ser la misma en las elecciones cualquiera en todos los aspectos de la vida”.

¿El patrocinador principal elegido por el equipo CAAL Racing y las palabras de la piloto provocarán una reacción a nivel político?

El presidente, Pedro Sánchez, anunció durante el último congreso federal del PSOE la intención de su Gobierno de abolir la prostitución, siendo una de las federaciones que más empujó en este compromiso la valenciana. Precisamente, el Gobierno de Ximo Puig se ha adelantado y desde la Conselleria de Justicia e Interior, Gabriela Bravo firmó el pasado marzo la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos con el objetivo de "perseguir y sancionar a los propietarios de burdeles”.

El fenómeno del sexo de pago, sin embargo, está especialmente arraigado en España. Un informe de 2011 sitúa al país en el tercer lugar mundial en expansión de la prostitución, y a nivel nacional se estima que hasta el 39% de los españoles ha tenido relaciones sexuales con prostitutas. Los datos de Escort Advisor lo confirman: en un año (considerando los meses de abril de 2021 y 2022) el número de escorts que se anuncian online en España aumentó un 18,5%. En concreto, en la provincia de Valencia en el mismo periodo, se ha producido un incremento del 14,4%.

La NASCAR Whelen Euro Series será un desafío deportivo y un espectáculo emocionante, con el pie en el acelerador y conteniendo la respiración. La presencia del patrocinador Escort Advisor, al margen, alimentará un debate ya de por sí candente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es una inversión en Bitcoin? Muchas corporaciones e individuos han adquirido cada vez más participaciones significativas de esta moneda digital Luli Del Castello, pilota del equipo CAAL Racing patrocinado por Escort Advisor en el Campeonato Nascar Whelen Euro Series 2022 Quiere demostrar que el automovilismo no es solo cosa de hombres Ucronic, la red social que lucha contra la desinformación, crea su propia plataforma de suscripciones a medios de comunicación Una app que piensa en los usuarios y en los medios Repara tu Deuda Abogados cancela 34.901€ en Olesa de Bonesvalls (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad Coaching con Programación Neurolingüística Calzando Las Botas de las Siete Leguas