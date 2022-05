La Comunidad Autónoma de Madrid obtiene el sello de organización "Baby Friendly" como 1ª Institución Pública Europea en tener esta distinción Comunicae

martes, 10 de mayo de 2022, 15:41 h (CET) La consejera de Familia, Juventud y Política Social; Concepción Dancausa, recoge la distinción a la región como Organización Baby Friendly. Es la primera vez que este sello se entrega a una institución pública para reconocer las medidas aprobadas favorables a la natalidad. La Comunidad de Madrid ya ha aprobado la concesión de 1.700 ayudas de 500 euros mensuales a madres menores de 30 años, unas subvenciones directas que se perciben desde el quinto mes de gestación hasta que el niño cumple dos años En España, el verdadero momento de la desigualdad de género es cuando se produce la maternidad y cómo afecta este hecho a la carrera profesional de las mujeres comparándolo a cómo afecta a la carrera profesional de los hombres cuando son padres.

Cuando la mujer es madre, en el 70% de los casos, su carrera profesional sufre un parón o un retroceso. En cambio, el hecho de ser padres, solo afecta negativamente a su carrera profesional al 4% de los hombres.

De hecho, según un estudio que han lanzado desde BabyFriendlyCompanies.com junto con Womenalia.com y al que respondieron más de 1000 personas:

Un 70% de mujeres estima que el hecho de ser madres les ha afectado negativamente en su carrera. Una gran mayoría considera que no hay reparto equitativo con la pareja.

Una gran mayoría considera que no hay reparto equitativo con la pareja. La conciliación es algo que preocupa a la mayoría de las mujeres (88%) cuando son madres y en cambio todavía preocupa minoritariamente a los hombres (12%).

cuando son madres y en cambio todavía preocupa minoritariamente a los hombres (12%). 40% de las mujeres dicen ocuparse de más del 75% de tareas del hogar e hijos. Para los padres el cuidado de sus hijos es su problema y ocupación principal y con la pandemia ha sido tremendo, teniendo que trabajar en casa con niños pequeños, etc.

Muchos padres tienen que hacer cada día malabarismos para atender su trabajo y el cuidado sus niños. Es una tremenda fuente de estrés.

Los empresarios deben encontrar para sus equipos un equilibrio sostenible entre su trabajo y su vida de cada día. El bienestar personal y profesional de los empleados de una empresa que van a ser padres o que ya tienen niños pequeños es fundamental.

El movimiento "Baby Friendly Companies" busca reducir el estrés de los padres y ayuda a conseguir empresas más humanas y a fidelizar el talento. Los padres que se sienten acompañados y ayudados por sus empresas para el cuidado de sus niños, pueden concentrarse mejor en sus responsabilidades y ser más productivos.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha realizado un resumen de las políticas a favor de la natalidad tras recibir el sello Baby Friendly, una distinción que se concede por primera vez a una comunidad autónoma y que reconoce la apuesta realizada por el Gobierno regional con la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación, un conjunto de 80 medidas que cuenta con un presupuesto de más de 4.800 millones. La Comunidad de Madrid se une así a las más de 250 empresas españolas que ya han conseguido este sello, otorgado por la Baby Friendly Company para poner en valor las prácticas favorables a la natalidad que impulsan entre sus plantillas.

La Estrategia aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de enero contempla, entre otras medidas, la deducción de 700 euros anuales en el IRPF a lo largo de 3 años por el nacimiento o adopción de un hijo, o de hasta 900 euros por acogimiento familiar de un menor; incentivos de hasta 2.000 euros para la contratación de personas empleadas de hogar dedicadas al cuidado de un menor o de un dependiente; 5.400 nuevas plazas públicas en guarderías; un incremento hasta los 2.658 euros anuales del cheque-educación; la ampliación de la Red de Atención Temprana para reducir la lista de espera; ayudas a entidades que trabajan con mujeres embarazadas sin recursos y madres con niños de cero a 3 años, así como para el alquiler y la compra de vivienda.

