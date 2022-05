Interior difundirá mensajes en espacios publicitarios para solicitar colaboración ciudadana en investigaciones policiales El objetivo se dirige especialmente a la difusión de alertas activadas por la desaparición de personas Redacción

martes, 10 de mayo de 2022, 13:10 h (CET) El Ministerio del Interior podrá difundir en soportes publicitarios exteriores mensajes urgentes para solicitar la colaboración ciudadana en aquellos casos de investigación policial que lo requieran. Este es el objetivo del convenio firmado este lunes en la sede del departamento entre el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y las empresas de publicidad Ipunto, Clear Channel, Exterion, Redext y Gran Pantalla.

Los mensajes, que serán elaborados por la Secretaría de Estado de Seguridad, contendrán información “para la prevención, detección e investigación de infracciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública”. El texto incorporará el número o números de teléfono para la recepción de las llamadas de colaboración ciudadana y, cuando sea necesario, una dirección de correo electrónico o cualquier otro canal abiertoespecíficamente para la ocasión.

Este acuerdo entre el Ministerio del Interior y las empresas de publicidad exterior se dirige especialmente a la difusión de alertas activadas por la desaparición de personas, casos en los que ya se recurre habitualmente a la petición de colaboración ciudadana a través de medios de comunicación y redes sociales.

El convenio prevé que la información difundida incluya día, hora y lugar donde se produjo el hecho; nombre, edad y sexo de la persona; una fotografía actualizada; la descripción física del desaparecido y de la ropa que llevabacuando fue visto por última vez; datos de salud y medicación específica que se le esté administrando; y características del vehículo, cuando se tenga constancia de su uso.

El convenio, que tendrá una vigencia de tres años prorrogables, no conlleva contraprestación económica alguna para ninguna de las partes. Las empresas publicitarias cederán gratuitamente los espacios destinados a la divulgación de información yla difusión de los mensajes no generará ningún gasto al Ministerio del Interior.

