El equipo de running de Down Madrid gana una medalla de bronce y otra de plata en el Campeonato de España de Atletismo Demostraron a lo largo de las diferentes pruebas de 100, 200, 400 y 800 metros lisos, que la constancia y el esfuerzo dan sus frutos Redacción

martes, 10 de mayo de 2022, 12:28 h (CET) El equipo de running de Down Madrid fue galardonado con dos medallas, una de bronce y otra de plata,enel Campeonato de España de Atletismo para personas con discapacidad intelectual organizado por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad (FEDDI). La competición tuvo lugar el viernes 6 y el sábado 7 de mayo en el Estadio de Vallehermoso, Madrid. Allí, los jóvenes de Down Madrid junto a otros competidores demostraron a lo largo de las diferentes pruebas de 100, 200, 400 y 800 metros lisos, que la constancia y el esfuerzo dan sus frutos a la hora de atravesar la pista sobre todo cuando se tienen los objetivos y las metas claras.

Muestra de ello fue el reconocimiento a Diego Monsalve que fue galardonado con la medalla de plata en 800 metros lisos, categoría T21; ya Álvaro Aparicio que obtuvo el bronce en 400 metros lisos en categoría T21, tras su reciente participación en el primer maratón celebrado por la inclusión, Maratón de Madrid (Dis-FriendlyRely Madrid Marathon).



No se queda atrás otro de los protagonistas, Álvaro Hernán, quien corrió un tramo de 100 metros lisos y otro de 400. Hernán expresóque “fue un día diferente con rivales de altura que vinieron de todas partes de España.” Asimismo, hizo referencia al público que “animó a varios equipos”. Acto seguido, mencionó a sus compañeros de Down Madrid que también estuvieron en las gradas apoyándolos, “me sentí muy a gusto”, indicó.

El corredor, añadió lo bien que se siente con el deporte, no solo en las competiciones, sino durante los sábados de entrenamiento: "disfruto mucho con mis compañeros de equipo y con mis profesores, me la paso muy bien con todos ellos", concluyó.

