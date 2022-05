Consejos para gestionar tu negocio como autónomo El aspecto clave para la buena marcha del negocio pasa por una buena organización y administración del dinero Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de mayo de 2022, 17:43 h (CET) Estas líneas van dirigidas a un buen número de valientes que no dudan en embarcarse en un gran proyecto: gestionar un negocio como autónomo. Se trata de una labor ardua que implica mucha organización, llevar al día las finanzas y hacer frente con habilidad a los imprevistos. Sin embargo, cuando la gestión es la correcta y los resultados favorables, el mundo del autónomo resulta muy gratificante.

Para que el funcionamiento y gestión de un negocio vaya sobre ruedas es indispensable planificar el trabajo para que ninguna tarea se quede por realizar. Cualquier olvido, especialmente a la hora de cumplir con los impuestos y obligaciones con Hacienda, puede traer quebraderos de cabeza poco deseados.

El aspecto clave para la buena marcha del negocio pasa por una buena organización y administración del dinero, tanto si hablamos de empresas o autónomos con grandes facturaciones, como si hacemos referencia a volúmenes de negocio más pequeños. Es por ello que seguir estas recomendaciones puede resultar muy práctico y evitar disgustos.

Control mensual de la facturación

Las facturas han de estar controladas mes a mes, contabilizando ingresos y gastos para conocer mensualmente el balance de las finanzas y realizar las correcciones necesarias si se desvían de las previsiones. Realizar una previsión de gastos mensuales es fundamental.

Estar atentos a los gastos deducibles

Los gastos deducibles para autónomos son aquellos que Hacienda permite descontar en el beneficio de la actividad y, de esa forma, poder pagar menos en el IRPF. Este aspecto es muy importante, ya que los autónomos que no se desgravan todos los gastos permitidos llegan a pagar anualmente mucho más en impuestos de lo que les correspondería abonar. En este capítulo Interesa afinar muy bien, porque Hacienda realiza un importante control sobre los gastos deducibles. Es interesante solicitar factura de todo aquello que se compre y después confirmar con un asesor qué gastos son deducibles.

Marcarse un sueldo

Es una labor complicada, porque el autónomo suele destinar una buena parte de sus ingresos a cubrir gastos: de hipoteca, de alquiler, etc. Además, la facturación suele ser muy variable y no se gana lo mismo todos los meses. Sin embargo, fijarse un sueldo realista es muy aconsejable, pues ayuda a gestionar mejor el dinero y, en los meses de buena facturación, se puede llegar a guardar para poder afrontar momentos más complicados.

Gestionar el tiempo y delegar tareas

Es interesante ayudarse de un software de facturación que sirva de apoyo en el área de contabilidad del negocio. Sin embargo, cuando la facturación alcanza un volumen destacable, es recomendable confiar las tareas más complicadas a expertos en gestión contable que lleven al día los asuntos y nos eviten posibles complicaciones con la Agencia Tributaria. Se ganará en tiempo libre y se evitarán errores. Además, es importante recordar que el autónomo no tiene por qué ser experto en materias ajenas a su campo o especialidad.

Mantener separados los gastos e ingresos profesionales de los personales

Además de una cuenta bancaria personal, es muy recomendable y práctico disponer de una segunda cuenta para gestionar el día a día del negocio. Se trata de una solución ideal para saber con certeza el dinero que proviene directamente de la actividad laboral y para conocer la liquidez al instante. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejos para gestionar tu negocio como autónomo El aspecto clave para la buena marcha del negocio pasa por una buena organización y administración del dinero Conocer todos los detalles para las oposiciones de Correos Lo primero es realizar la ​inscripción al examen​, contando con la ayuda de expertos que puedan asesorar y solventar las dudas La importancia de contar con una buena agencia de marketing Internet es decisivo para el éxito de cualquier negocio Manipulación de cargas con carretillas elevadoras Algunos modelos están diseñados de tal manera que el propietario puede rediseñarlos con tan solo añadir complementos La importancia de las redes sociales en las empresas B2B Las RRSS son la herramienta perfecta para comunicarse con el cliente, crear una buena identidad de marca, generar confianza y aumentar ventas