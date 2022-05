SaveFamily, en colaboración con Mr. Wonderful, lanza al mercado un nuevo smartwatch infantil y juvenil Comunicae

lunes, 9 de mayo de 2022, 13:33 h (CET) Se trata del smartwatch para niños y preadolescentes SaveFamily Iconic+ Edición limitada Mr. Wonderful. La nueva revolución de la tecnología entre los más pequeños de la casa, ahora totalmente customizada por aguacates, planetas y unicornios. Se trata de una colaboración internacional en dónde además de España este nuevo modelo estará disponible en Francia y Portugal Hace unos meses la empresa española SaveFamily lanzó al mercado el smartwatch infantil Iconic+. Un smartwatch único en su sector, ya que aúna diversión, seguridad y últimas tecnologías. La singularidad de esté reloj con GPS, que ha revolucionado la comunicación entre los más pequeños, es que, además de las funciones de este tipo de dispositivos (como GPS, llamadas, botón de emergencia, chat…), incorpora WhatsApp, Play Store, reproductor y grabador de música y vídeo y cronómetro.

Ahora, se unen la mejor tecnología para niños con el mejor diseño, filosofía y espíritu de la mano de Mr. Wonderful. Nace el Iconic+ Edición Limitada Mr. Wonderful. Este modelo está disponible en el mercado español, francés y portugués.

Esta colaboración cuenta con diseños exclusivos realizados por Mr. Wonderful para SaveFamily, como el packaging, la personalización de las correas de los smartwatches, software propio… e incluye además unos pequeños stickers que harán las delicias de niños y no tan niños.

Con esta colaboración, la marca española acerca a los niños a las nuevas tecnologías, con productos diseñados específicamente para ellos y acompañados de un diseño alegre y lleno de optimismo.

A través de este modelo los niños podrán disponer de su primer móvil seguro en forma de smartwatch. Un dispositivo con el que podrán disponer de más autonomía y libertad pero con la tranquilidad de mantener la comunicación constante con sus padres. Gracias a este dispositivo los niños estarán geolocalizados a través de una app gratuita disponible para IOS y Android que los padres deberán instalarse en su móvil. Además cuenta con un botón SOS para en caso de emergencia lanzar una llamada de socorro, Chat privado para mandarse mensajes, modo clase para que no moleste durante el colegio, juego y podómetro para incentivar la actividad y evitar el sedentarismo. Desde el propio dispositivo los niños podrán llamar hasta 15 contactos previamente autorizados por los padres. Todo ello con un diseñó exclusivo Mr Wonderful que le da un toque de optimismo y vitalidad.

Como siempre, con la confianza SaveFamily: con 30 días para devoluciones, 2 años de garantía, soporte incluido, servicio técnico y una atención al cliente muy cercana y multicanal prestada desde España por personas. Más de 140.000 familias cuentan con algún dispositivo SaveFamily en su hogar, convirtiendo a la marca en una de las opciones líderes en tecnología infantil y juvenil.

