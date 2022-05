Ana Peláez conquista a lo grande el Comunidad de Madrid Ladies Open Se hizo profesional hace menos de un año y esta victoria hace que su vida haya dado “un vuelco" Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 9 de mayo de 2022, 12:12 h (CET) Ana Peláez ha completado una magnífica semana al imponerse con rotunda claridad en el Comunidad de Madrid Ladies Open, torneo perteneciente al Ladies European Tour y que ha vivido su primera edición en el Club de Golf Jarama-RACE, en Madrid. La jugadora malagueña no se ha salido del guion establecido y ha seguido con un sólido juego de tee a green para continuar restando golpes al campo. Ya lo dejó claro en el primer hoyo de esta última jornada, afianzando su liderazgo con un tempranero birdie, al que le siguió otro más en el hoyo 3.

La primera parte de su vuelta continuó con varias oportunidades de birdie para Ana Peláez, pero no volvería a ganar al campo hasta el hoyo 11, aunque, sin duda, la puntilla al torneo la dio con un fantástico eagle en el hoyo 13. Aun así, para la jugadora de 24 años la clave de su triunfo ha estado “en la cabeza y en la determinación, además de que le he pegado muy bien a la bola”.

Con una ventaja de seis golpes y cinco hoyos por jugar, lo lógico hubiera sido dejarse llevar, pero nada más lejos de la realidad. El rictus de Ana Peláez no cambió un ápice. Concentrada al máximo en su rutina, la jugadora siguió con su juego sin fisuras, lo que le permitió volver a apuntarse un birdie más en el hoyo 17, para una tarjeta de 66 golpes (-6) que no sólo vale su primera victoria como profesional, también le otorga la tarjeta de pleno derecho para disputar el Ladies European Tour. Dos pájaros de un tiro.

“No encuentro las palabras para describir el día de hoy. Hemos disfrutado mucho. Ha sido un cúmulo de sensaciones, todo el esfuerzo personal y familiar durante tantos años ha merecido la pena. Para mí es un sueño cumplido, uno de los muchos que tengo”.

Ana Peláez se hizo profesional hace menos de un año y esta victoria hace que su vida haya dado “un vuelco, me cambia todo. Tenía muchas ganas de ganar, esto sabe diferente”.

Tras dar las gracias a los organizadores del torneo y a sus patrocinadores, una emocionada Ana Peláez acertó a dar las gracias a su familia “porque a veces el camino se complica un poco y es importante tener el apoyo de la familia, tanto de sangre como no de sangre, y hablo por mi entrenador y su familia. Hoy lo podemos disfrutar juntos. El sabor del triunfo de hoy no lo puedo describir”.

Gran tercer puesto de Cayetana Fernández

La otra sensación de este Comunidad de Madrid Ladies Open, la amateur Cayetana Fernández, ha cosechado un magnífico tercer puesto compartido con otras tres jugadoras de la talla de la eslovena Pia Babnik, la belga Manon de Roey y la estadounidense Gabriella Tern.

Cayetana Fernández se mostró más humana que nunca en esta última jornada, al firmar cuatro bogeys, más del triple de fallos que en las jornadas anteriores, pero también le arrancó al campo seis birdies, para una vuelta de 70 golpes (-2) y un total de 273 golpes (-15).

La jugadora criada en el Club de Campo Villa de Madrid no estuvo tan precisa como en rondas anteriores y no consiguió coger tantos greenes como en las rondas anteriores, pero tiró de casta para volver a ganar al campo y acabar con un birdie en el hoyo 18 que le debe servir como hoja de ruta para el futuro.

Carmen Alonso y Paula Martín completaron el póker español

La clasificación de las españolas se completó con Carmen Alonso y Paula Martín en los puestos décimo segundo y décimo sextos. La golfista local volvió a jugar bajo par (70 golpes), para un total de 278 golpes (-10), mientras que la golfista amateur, también con 70 golpes (-2) en la última jornada, ha protagonizado un gran campeonato aunque eclipsado por su compañera en el CETEMA de la Comunidad de Madrid, Cayetana Fernández. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ana Peláez conquista a lo grande el Comunidad de Madrid Ladies Open Se hizo profesional hace menos de un año y esta victoria hace que su vida haya dado “un vuelco" El Tour de Hungría marca la semana de Caja Rural-Seguros RGA La formación verde presenta un bloque capaz de brillar en cada una de las etapas El K4 Olímpico representará a España en la próxima Copa del Mundo Piragüismo ​'Carni' y Lucía Martínez dinamitan Bruselas: triunfo inesperado y muy trabajado ante Paula y Ari Pádel Luka Doncic se lesiona a solo días para iniciar los Playoffs 2022 de la NBA Hasta el momento no se ha notificado sobre el estado de salud del exjugador del Real Madrid