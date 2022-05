Montesquius Naturelovers Rosé Reserva 2018 Brut Nature Un cava nacido para sorprender Jaime Ruiz de Infante

lunes, 9 de mayo de 2022, 11:34 h (CET) Procedente de los viñedos de Valls D’Anoia Foix, dentro de la región de Comtats de Barcelona, con categoría de Cavas de Guarda Superior de la DO Cava, que incluye, con la nueva normativa, cavas con 18 meses mínimo sobre lías para los cavas Reserva. Se elabora con la mediterránea variedad Monastrell, de cultivo minoritario para la elaboración de rosados en la denominación de origen, con más de tres años en contacto con sus lías. La cata

Color rojo frambuesa intenso, limpio y brillante con un persistente rosario de burbujas y buena corona. Aromas de frutos rojos maduros como guindas y frambuesas junto con clavel, pimienta rosa, laurel y un fondo delicado de café recién hecho y avellanas. En boca destaca su burbuja cremosa y acidez equilibrada e integrada, todo un acervo carnoso, frutado y fresco.

Un final persistente, con ligeros tonos de amargor sugiere estar presente en mesas bien vestidas, donde se deguste nobles arroces de huerta, mar y montaña; platos de carnes blancas y de cerdo. Pizzas y pastas sobre todo las que llevan salsas de tomate o frutti di mare. También es perfecto con cualquier plato de cocina mexicana y oriental; ideal en los Bruch, los huevos Benedictine o los huevos fritos de corral. Recomendable con pescados grasos: sardinas, salmonetes, salmón ahumado con queso crema y eneldo. Imprescindible para rematar unos sugerentes postres, como tartas de chocolate y de queso con frutas del bosque. Y sugerente para degustarlo a cualquier hora con una persona deseada.

Ficha: Tres años en cava antes de salir al mercado. Graduación etílica: 11,5. Temperatura de servicio: entre 7 y 9º C. Servir en copa tipo chianti de cristal fino. PVP: 12,90 €.

