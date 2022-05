Schneider Electric presenta su nuevo SAI industrial Easy UPS de 24V DC DIN Rail Comunicae

viernes, 6 de mayo de 2022, 13:17 h (CET) El nuevo SAI de Schneider Electric ha sido concebido para una fácil integración en equipos de control industrial y para facilitar la instalación y el mantenimiento. Además, por su diseño robusto, puede operar en un amplio rango de temperaturas, hasta los 50 °C. Ideal para aplicaciones de PLC, SCADA, HMI y PC industriales y diseñado pensando en los OEM e integradores de sistemas, el nuevo SAI Easy UPS de 24V DC aborda las necesidades de fiabilidad de la energía comercial e industrial y minimiza el tiempo Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, presenta el nuevo Easy UPS 24V DC montado en un Raíl DIN. Creado para entornos comerciales e industriales en los que la interrupción del suministro eléctrico pone en riesgo la producción, el nuevo Easy UPS minimiza los tiempos de inactividad y protege el equipo de rayos, sobretensiones y picos de tensión, reduciendo el mantenimiento de la máquina y mejorando el control de la infraestructura industrial. Diseñado pensando en los OEM y los integradores de sistemas, el nuevo SAI industrial de 24V DC ya está disponible.

“En aplicaciones comerciales e industriales, a la hora de tener en cuenta la protección de energía y el respaldo de batería, los operadores deben centrarse en la fiabilidad y valorar el elevado coste del tiempo de inactividad,” dice Vincenzo Salmeri, VP Commercial and Industrial de Secure Power Division en Schneider Electric. “Cuando la energía no está controlada pueden aparecer una serie de problemas, entre ellos la pérdida de datos y la necesidad de reiniciar las máquinas de automatización desde cero tras la interrupción. Gracias a la monitorización y a la gestión remotas, Easy UPS de Schneider Electric ayuda a los operadores de estos entornos a controlar y proteger completamente su inversión”.

Más disponibilidad y control, con menos mantenimiento

Easy UPS ayuda a los operadores a minimizar el tiempo de inactividad y los daños producidos por la mala calidad de la energía ofreciendo un respaldo de batería que garantiza la continuidad de los controladores y los paneles HMI. Además, reduce el mantenimiento utilizando señales de 0-5V procedentes del relé para guardar los datos y los programas durante las paradas y evita la necesidad de reiniciar las máquinas de automatización después de producirse un corte de energía.

El nuevo SAI industrial también permite añadir hasta cuatro paquetes de baterías adicionales para incrementar el tiempo de funcionamiento en caso de apagones prolongados e incrementa el control sobre la infraestructura industrial permitiendo gestionar y diagnosticar el SAI mediante contactos de relé y verificar el estado del equipo gracias a los indicadores LED.

El SAI industrial Easy UPS ya está disponible en todo el mundo

Desde principios de 2022, el nuevo Easy UPS está disponible en todo el mundo y puede comprarse directamente a Schneider Electric o a través de los canales eléctrico e industrial. Para más información, por favor visite esta página web.

