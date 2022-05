​Cómo encontrar la mejor comida en tu móvil

Cocinar no es un pasatiempo agradable para todos y, aunque para algunos de nosotros lo sea, muchas veces no contamos con el tiempo suficiente para preparar platos sabrosos y saludables. El éxito de la comida a domicilio responde a este tipo de circunstancias. Además, la presencia de una oferta cada vez más diversa y la posibilidad de acceder a servicios de alta calidad de forma instantánea y con total comodidad ha hecho que cada vez sean más los usuarios que recurren a aplicaciones de entrega rápida.



¿No te apetece cocinar hoy? Aquí tienes una selección de consejos para pedir comida a domicilio.



Aclara tus dudas antes de hacer el pedido

Antes de hacer tu pedido, es importante que te asegures de que has tomado una decisión de compra correcta. Destina un tiempo a indagar sobre la oferta disponible. Cada vez son más los establecimientos que apuestan por la digitalización por lo que no te resultará complicado encontrar diferentes opciones. Pero ¿Cuáles son sus especialidades? ¿Qué platos han recibido mejores valoraciones? ¿Cuál es su horario y su ubicación?



Busca restaurantes especializados

¿Estás buscando un tipo de cocina determinado? Si te apetece pedir comida italiana, busca restaurantes especializados que cuenten con un menú amplio (Muerde la pasta, por ejemplo, cuenta con buffet libre). Este tipo de alternativas suelen contar con propuestas de mayor calidad que las que ofrecen los proveedores generalistas. Es posible que un establecimiento que ofrece a la vez comida asiática, comida rápida y comida española posea productos de calidad. No obstante, casi con toda seguridad se tratará de platos más sencillos y con una variedad más reducida.



No te fijes sólo en las imágenes

Muchas veces basamos nuestra decisión únicamente en el aspecto de los platos. Debes tener en cuenta que a veces las imágenes no son una referencia fiable. Solo los proveedores consolidados y los establecimientos que cuentan con cierta reputación suelen proporcionar imágenes realmente representativas de sus menús. Si optas por un establecimiento de pequeñas dimensiones y que no cuenta con muchas valoraciones, sé precavido. No resulta nada complicado encontrar folletos y menús online elaborados a partir de imágenes de archivo. El problema está cuando el repartidor llega a casa y descubrimos que las raciones son menos suculentas y que, además, no tienen tan buena pinta como cabía esperar. Para evitar esto, dá prioridad a aquellos establecimientos que cuenten con una buena reputación y aquellos que ya hayas probado.



¿Qué tal es el servicio de entrega?

Un restaurante que cuente con un servicio de distribución deficiente puede generar más de un dolor de cabeza. En la mayoría de ocasiones, las plataformas y aplicaciones que gestionan los pedidos no se encargan de la distribución. La entrega corre a cargo del establecimiento. Cuando pedimos comida a domicilio no queda más remedio que confiar en que el periodo de entrega se cumpla y que, además, los productos lleguen en buenas condiciones. Sin embargo, no es conveniente hacerlo a ciegas. Revisa las reseñas que otros clientes han dejado y, si el local no te inspira mucha confianza, valora la posibilidad de recurrir a otro.