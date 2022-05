Estrategias de marketing efectivo usando técnicas de neuromarketing con Science & Marketing

Una disciplina que tiene como objetivo identificar las emociones que experimentan los consumidores a la hora de tomar una decisión de compra es el neuromarketing.

Esto es posible a través de una serie de técnicas y herramientas que permiten detectar cómo actúa el cerebro humano cuando está en frente de un anuncio publicitario, productos o servicios.

Hoy en día, son muchas las empresas que utilizan esta metodología, ya que es muy efectiva para atraer clientes e impulsar las ventas. En España, agencias como Science & Marketing se dedican a apoyar a las pymes para obtener grandes resultados a través de estrategias de marketing basadas en el neuromarketing.

Cuáles son las estrategias de marketing basadas en el neuromarketing Las estrategias de marketing centradas en neuromarketing se han convertido en el método más innovador al que están recurriendo las grandes empresas y también las pymes para enamorar a los potenciales clientes, ya que por medio del estudio de las emociones es posible interpretar lo que realmente piensan y quieren los consumidores.

Los tipos más comunes de neuromarketing son tres.En primer lugar, el visual, que son las imágenes capaces de impactar a un individuo e impulsarlo a realizar una compra. Este consiste en analizar la vista y la reacción del consumidor para así crear estrategias a través de imágenes que lleguen de la forma más rápida posible al cerebro. En segundo lugar, el auditivo, que tiene que ver con todo lo relacionado con los sonidos y la música. Estos ayudan a reforzar el mensaje de un spot publicitario para despertar las emociones del consumidor. Y, por último, el kinestésico, que engloba el sentido del gusto, el olfato y el tacto y es, probablemente, el que menos se utiliza de los tres. Algún ejemplo de este tipo es el aroma a pan recién hecho o un sillón con un tacto extremadamente suave.

¿Qué hacen las empresas para vender más a través del neuromarketing? La estrategia de neuromarketing aimplementar en una empresa depende de cada actividad económica. Por ejemplo, el marketing olfativo se centra en despertar emociones y sensaciones por medio de los olores.

Algunos casos de éxito de este tipo de estrategias se relacionan con marcas de ropa porque muchas consiguen asociar un olor reconocible con la tienda. Lo mismo pasa con tiendas de muebles y decoración del hogar, en negocios de comida e incluso en oficinas, ya que un aroma en particular logra un mayor bienestar en el ambiente y el puesto de trabajo de los empleados.

El marketing auditivo se suele aplicar en los comercios. Cuando hay muchos clientes en las tiendas, colocan música movida para incitar a que compren rápidamente, pero cuando el local está vacío, ponen música suave para que vean con calma todo lo que hay disponible.

Otra de las grandes estrategias del neuromarketing, tiene que ver con el marketing visual, y consiste en colocar precios terminados en 9. No es lo mismo ver un producto a 3,99 € más 1,99 € de gastos de envío que otro a 5,98 €, aunque realmente se termine pagando lo mismo. Estas técnicas están relacionadas con lo que se conoce como psicología oculta del valor. Se trata de un condicionante psicológico propio del usuario y su experiencia en la compra. Hay factores cognitivos o sociales que están detrás de esta toma de decisiones.

Por otro lado, los supermercados de todo el mundo aplican un método que no falla. Este consiste en colocar productos básicos alejados de la entrada del establecimiento. Así, los clientes hacen un recorrido específico por toda la tienda, de manera que ningún producto queda desapercibido, ya que están colocados de manera estratégica. Lo que se busca con esto es que las personas recorran el lugar y puedan comprar artículos que no estaban en sus planes. Esta técnica no solo se aplica en supermercados o tiendas de alimentación, lo mismo sucede en las tiendas de ropa, por ejemplo.

