Descubrir los letreros, rótulos o letras de neón personalizados de tiendarotulación.com y crear un ambiente diferente que permite destacar entre la competencia

jueves, 5 de mayo de 2022, 15:53 h (CET) Al menos desde 2018, las tendencias decorativas para locales comerciales han tenido al neón LED como uno de sus protagonistas principales. tiendarotulacion.com es un proveedor de este tipo de elementos en España y asegura que es un recurso que nunca se ha ido por completo.

Estos expertos aseguran que un aviso de neón personalizado ayuda a crear un ambiente diferente dentro del local comercial que le ayudará a destacar. Con piezas como letreros, rótulos o letras, se generan espacios llamativos visibles desde el exterior, estimulando así la llegada de más compradores.

Las ventajas de los neones LED Los neones con la tecnología LED son un nuevo recurso que tiene muchas ventajas para quienes necesitan hacer destacar el local. La primera de ellas es que la iluminación LED permite formas muy versátiles para las luminarias. Letras corpóreas o figuras de todas los diseños imaginables son posibles gracias a esta técnica.

Otra ventaja alabada por los usuarios de las luminarias LED es el bajo consumo eléctrico. Al igual que las bombillas, los avisos con esta tecnología consumen hasta un 90 % menos de electricidad. La gente de tiendarotulación.com asegura que el neón LED es resistente y duradero con 40 mil horas de vida útil. Esto quiere decir que cuando se adquiere un diseño se tendrá una decoración por mucho tiempo.

El neón personalizado tiene la ventaja de que es sumamente económico en comparación con los antiguos tubos de neón. Además, son más luminosos y sus colores son más vivos. tiendarotulación.com combina los diseños clásicos de hace 50 años con la tecnología moderna para lograr efectos decorativos muy llamativos.

¿Qué nuevos usos tiene el neón personalizado? Esta empresa española pone las cosas más fáciles permitiendo a la gente adquirir el neón personalizado a través de su e-commerce. En las opciones de producto que se encuentra en la página, se puede elegir cómo se desea instalar el rótulo ya terminado. La empresa garantiza que es una tarea sencilla que no le quitará al instalador más de 15 minutos.

La moda del neón LED ha traspasado de los avisos publicitarios para aterrizar en decoraciones más íntimas como celebraciones de bodas, cumpleaños o aniversarios institucionales. En ese sentido, en tiendarotulación.com aseguran que cada producto que entregan pasa primero por control de calidad donde se le hace un testeo técnico. Los plazos de entrega no superan los 10 días hábiles, de esa manera el evento estará asegurado.

Esta compañía cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria publicitaria. Son proveedores de insumos como vinilos adhesivos, lienzos, papel pintado, lonas publicitarias, mamparas y portaprecios. Aseguran que si el cliente no está seguro del modelo de su neón personalizado, le pueden diseñar un logo de manera exclusiva para el negocio.



