​La huelga de la inversión en petróleo Análisis de los factores que están llevando a los precios del petróleo a un entorno tan elevado Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de mayo de 2022, 11:19 h (CET) Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro, analiza los factores que están llevando a los precios del petróleo a un entorno tan elevado: Estados Unidos y sus aliados están vendiendo agresivamente crudo de sus reservas estratégicas, mientras que la demanda China se enfría por las restricciones derivadas de la pandemia y el suministro se ve amenazado por los embargos rusos y las autosanciones de los clientes, y más ampliamente por los cuellos de botella de la OPEP.

PRECIOS ALTOS: Hay muchas corrientes cruzadas que llevan al petróleo al entorno de los 110 dólares en la actualidad. Estados Unidos y sus aliados están vendiendo agresivamente crudo de sus reservas estratégicas, mientras que la demanda del importador número uno, China, se está enfriando a medida que avanzan las restricciones por su política Cero Covid, y el suministro se ve amenazado por los embargos rusos y las autosanciones de los clientes, y más ampliamente por los cuellos de botella de la OPEP. Sin embargo, el mayor impulsor a medio plazo es la muy lenta recuperación de nuevas inversiones, a pesar de los altos precios del petróleo (ver gráfico). Esto respalda tanto nuestra perspectiva de precios del oro negro de "más altos por más tiempo", así como nuestro enfoque en el sector energético. HUELGA DE CAPEX: La actividad mundial de extracción de petróleo es el indicador más cercano a la inversión en nuevos suministros. Esto ha retrasado drásticamente el aumento de los precios del crudo, en un grado nunca antes visto en la historia reciente. Los recuentos de plataformas de perforación han bajado más del 50% con respecto a los picos anteriores. Esta caída ha sido liderada por Estados Unidos, con crecientes obstáculos ambientales, restricciones a los préstamos bancarios y el enfoque de los inversores y la administración en la rentabilidad en lugar de la producción después de la "caída" del 2015. Por el contrario, Oriente Medio ha sido el más resistente, donde los costes de producción son más bajos y dominan las compañías petroleras nacionales. MÁS ALTO POR MÁS TIEMPO: Normalmente, la "solución a los altos precios del petróleo son los precios altos". Esto ya no funciona, y la "huelga del gasto de capital" liderada por Estados Unidos es un escenario clave de nuestra perspectiva para unos precios del crudo más elevados por más tiempo. Esto respaldará las acciones del petróleo (XLE y @OilWorldWide), que creemos que tienen el mejor riesgo/beneficio, con puntos de equilibrio bajos, valoraciones y dividendos fuertes. Además, acelerará la transición de carbono a largo plazo (@Renewables). Pero también significa una inflación más rígida por más tiempo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

