El bulldog francés: los borbones por cojones y los cojones de los borbones Si tienes aficiones republicanas y hondas raíces democráticas, es una serie que te interesa Armando B. Ginés

jueves, 5 de mayo de 2022, 08:41 h (CET) La Historia de España desde 1700 hasta finales del siglo XX. Desde Felipe V a Juan Carlos I, con estaciones en todos los cojones borbónicos y los ovarios de Isabel II, saltando por encima de los interregnos republicanos y haciendo una parada técnica en el no-rey Juan de Borbón durante los tiempos de la cárcel franquista.

Una serie de animación de 90 minutos, dividida en 18 capítulos, que han desestimado producir las cadenas de tv generalistas, privadas y públicas, y las principales plataformas de contenidos audiovisuales. Las grandes cadenas y plataformas prefieren programas de show, telerrealidad y entretenimiento de consumo rápido y banal.

Ya están realizados 5 episodios

La serie tira de humor, mordacidad y riguroso sentido histórico para desentrañar los perfiles piscológicos de cada monarca borbónico. En cada capítulo se habla de cultura, ciencia, sociedad y politica aderezados por la impronta del reinado de turno. Todo ello de forma accesible, divulgativa, pedagógica y amena, utilizando la técnica de collage hoy en boga de motion graphics.

Una serie más que necesaria. Casi 16 millones de personas con nacionalidad española han nacido en un sistema político con una forma de Estado por la que no han tenido la oportunidad de votar nunca jamás. Ni sí ni no, ni todo lo contrario.

Si tienes aficiones republicanas y hondas raíces democráticas, El bulldog francés es una serie que te interesa. Y mucho. Te dejo dos enlaces para que que valores con libertad la calidad de la serie y la seriedad del proyecto. https://elbulldogfrances.mozellosite.com/

https://www.platinocrowdfunding.com/el-bulldog-frances/3301



