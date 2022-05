Waylet, la aplicación líder de Repsol, anuncia su alianza con Burger King® Comunicae

miércoles, 4 de mayo de 2022, 11:02 h (CET) Los usuarios de Waylet ya pueden pagar con la app de Repsol en los establecimientos de Burger King® distribuidos por todo el país. Cada pago con Waylet en Burger King® genera como beneficio al usuario un 1,5% de saldo que se acumula en su monedero digital para descontarlo en futuras compras Waylet, la aplicación gratuita de pago móvil de Repsol, y Burger King® anuncian su alianza, para que los usuarios de la app puedan pagar de forma sencilla y segura en los establecimientos de la cadena de comida rápida distribuidos por todo el país.

Para Elena Cano, CEO de Waylet, “el acuerdo con Burger King®, una de las compañías líderes de comida rápida en España, nos permite seguir ampliando nuestra red de establecimientos adheridos a Waylet, en los que nuestros clientes pueden pagar y ahorrar de forma rápida y segura con la aplicación de pago gratuita de Repsol y refuerza la apuesta de la compañía multienergética por la digitalización, de acuerdo con su Plan Estratégico 2021-2025”.

Por su parte, Jorge Carvalho, director general de Burger King® España y Portugal, ha afirmado que “nuestro objetivo es hacerles la vida fácil a nuestros clientes, ofreciéndoles el mayor número de opciones. Gracias a esta unión con Waylet, aquellos que compren en los más de 600 restaurantes de España en los que el servicio estará operativo, de los cerca de 900 con los que contamos, lo tendrán muy sencillo para pagar su compra. Nuestro lema ‘Have It Your Way’ se cumple una vez más, para que sea cada uno quien decida qué quiere comer, cómo (en sala, reparto a domicilio, recogida en local…) y cómo prefiere pagar”.

Asimismo, cada pago con Waylet en un Burger King® generará como beneficio al usuario un 1,5% de saldo, que se acumulará en su monedero digital para descontarlo en futuras compras.

Actualmente, Waylet es una de las aplicaciones más descargadas en España, está disponible en las tiendas de Google Play (Android), App Store (iOS) y App Gallery (Huawei), y permite pagar desde el móvil en más de 3.300 estaciones de servicio del Grupo Repsol y en cualquiera de los puntos públicos de recarga eléctrica que tiene la compañía multienergética distribuidos por todo el territorio nacional; en los parquímetros ubicados en más de 22 localidades y en más de 4.000 comercios asociados, entre los que destacan todos los centros de El Corte Inglés, Paradores, First Stop, La Casa de las Carcasas, Federópticos o Petuluku, entre otros.

Además, alineándose con el compromiso de Repsol de convertirse en una compañía cero emisiones netas en 2050, también ofrece la posibilidad de compensar de manera voluntaria el 100% de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de carburante, colaborando en proyectos forestales. Cuando un usuario compensa su repostaje, Repsol aporta la mitad del importe de la compensación.

¿Cómo se puede ahorrar dinero con Waylet?

Son muchas las opciones para ahorrar con la aplicación de Repsol. Funciona como una cartera digital, permitiendo a los usuarios guardar sus tarjetas de pago, de puntos, tiques de compra y cupones en un mismo lugar.

Cuando el usuario realiza un pago en la red de establecimientos adheridos a Waylet, obtiene un porcentaje de saldo generado sobre el importe de la compra que se acumula en su monedero digital para descontarlo en futuras operaciones.

En este sentido, Waylet es la única aplicación que devuelve dinero al pagar el parquímetro. Con cada tique de aparcamiento el usuario acumula hasta un 3% de saldo.

Además, los clientes de Waylet cuentan con una rebaja de 30 céntimos de euro por litro de combustible hasta el 30 de junio, un descuento al que se suman otros habituales, cuando corresponda, en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol. Por ejemplo, los nuevos usuarios de Waylet cuentan además con una promoción de bienvenida, durante los 6 primeros meses, de 3 céntimos de euro por litro en cada repostaje.

Igualmente, aquellos usuarios que dispongan de un vehículo eléctrico obtendrán el 3% de saldo en sus recargas eléctricas y el 50% en caso de ser clientes de la luz y el gas de Repsol. Esta promoción también incluye la primera recarga eléctrica de cada mes de forma gratuita.

Y es que el usuario de Waylet forma parte de la comunidad digital Repsol Más Energías, que se añade al ecosistema de servicios digitales que tiene la compañía multienergética y que cuenta con una proposición de valor única y ventajas competitivas para ofrecer a los clientes un servicio global diferencial.

Por ejemplo, puede conseguir hasta un 12% de descuento en carburante al comprar tarjetas regalo en las mejores marcas como Amazon.es, Decathlon, IKEA, Booking.com o Atrápalo; entre otras muchas. Además, puede disfrutar de descuentos inmediatos en marcas y productos seleccionados al pagar con Waylet en El Corte Inglés.

Acerca de Restaurant Brands Iberia

Desde 2017 Restaurant Brands Iberia es uno de los grupos de restauración organizada líderes de España y Portugal, bajo el cual se integran los derechos de explotación como master franquicia para España y Portugal de la marca Burger King®, la insignia de comida rápida con mejor reputación en España según el estudio de Brand Finance de Reputación de Marca 2019; la cadena de cafeterías canadienses Tim Hortons®; y la cadena especializada en pollo Popeyes®, cuyo origen es Luisiana, EE. UU.

Acerca de Burger King® Worldwide, Inc.

Fundada en 1954, Burger King® es la segunda cadena de restauración de hamburguesas más grande del mundo. Conocida como creadora del Whopper®, Burger King® opera en más de 18.800 restaurantes y en más de 100 países de todo el mundo. Prácticamente el cien por cien de los restaurantes Burger King® son propiedad y están operados por franquiciados independientes, muchos de ellos de titularidad familiar que han estado involucrados en el negocio durante décadas. Para saber más sobre Burger King® España, visita la web de la compañía en www.burgerking.es o síguenos en Instagram, Facebook y Twitter.

Acerca de Repsol

Repsol es una compañía global de multienergía, que lidera la transición energética y se ha marcado el objetivo de ser cero emisiones netas en el año 2050. Está presente en toda la cadena de valor de la energía, emplea a 24.000 personas, distribuye sus productos en más de 90 países y cuenta con 24 millones de clientes.

Puede satisfacer cualquier necesidad energética y de movilidad de los consumidores, con una oferta centrada en el cliente. Está a la cabeza del desarrollo de soluciones sostenibles para la movilidad, con combustibles cada vez más eficientes, recarga eléctrica, biocombustibles, AutoGas o gas natural vehicular. Además, es un actor relevante del mercado de luz y gas, con 1,35 millones de clientes y activos de generación eléctrica renovable con una capacidad total instalada de 1,5 GW.

Para lograr las cero emisiones netas en 2050, Repsol apuesta por un modelo que integra todas las tecnologías para la descarbonización, basado en la mejora de la eficiencia, el aumento de su capacidad de generación de electricidad renovable, la producción de combustibles bajos en carbono, el desarrollo de nuevas soluciones para los clientes, la economía circular y el impulso de proyectos punteros para reducir la huella de carbono de la industria.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Connected Brands, marcas conectadas por las personas e impulsadas por la tecnología La trayectoria de Pere Periche homenajeada en los Gaudí Beauty Awards Cerrajero Locksmith abre nueva tienda La clínica EDM Capilar explica la micropigmentación capilar Waylet, la aplicación líder de Repsol, anuncia su alianza con Burger King®