Separar espacios sin hacer reformas a través de los fotomurales de Bimago Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Los fotomurales se han convertido hoy por hoy en una alternativa para separar espacios en los hogares sin necesidad de que se construyan muros para lograr este objetivo.

Esta tendencia permite que los habitantes de la casa disfruten de imágenes que evocan a la naturaleza y propicien la implementación de lugares más agradables al interior de la residencia. Bimago es una de las empresas líderes en decoraciones de pared que ofrece vinilos decorativos, cuadros acrílicos, mapas de corcho y fotomurales que sirven para dividir diferentes ambientes sin necesidad de cimentar un muro en casa.

Las caractrerísticas de los fotomurales Los fotomurales son una tendencia decorativa que se está volviendo a imponer en los últimos años, después de haber estado de moda durante las décadas de los 80 y 90. Este elemento de decoración se basa en la impresión de fotografías de diferentes tamaños, colores y estilos que son utilizadas por lo general en la decoración de paredes o en divisiones elaboradas con materiales diferentes. Estos elementos embellecen cada rincón del hogar a precios muy asequibles. Por otro lado, los fotomurales no solamente enaltecen los diferentes espacios de las residencias. Los establecimientos como las oficinas y los restaurantes también pueden ser más sofisticados gracias a la instalación de estas impresiones llamativas.

¿Por qué usar fotomurales para dividir espacios? Los fotomurales de Bimago no solamente evocan entornos naturales. Diseños abstractos, animales, personas, industriales, arte urbano, mapamundis, infantiles, gastronomía y vintage son algunas de las temáticas de los fotomurales que fabrica Bimago para adaptar a diferentes ambientes. Estos elementos que pueden adecuarse en paneles de bambú o en otros materiales para dividir áreas del hogar, son decoraciones atractivas que aportan innovación a las habitaciones y a otros lugares de casa, como la cocina o el salón principal. Al mismo tiempo, los fotomurales permiten disimular irregularidades de los paneles u otros objetos donde pueden ser instalados, y ofrecen diversos tamaños y formas para todo tipo de divisiones. Estos fotomurales pueden ser autoadhesivos o fabricados en entretela, un material de alta calidad que se fija con el calor.

De esta forma, Bimago ofrece a las personas la posibilidad de poder dividir sus estancias para adaptar su vivienda a sus gustos sin la necesidad de recurrir a una reforma, convirtiéndose en una alternativa ideal para cualquier presupuesto.



