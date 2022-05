Men’s Heritage by Ortiz & Reed, zapatos de hombre desenfadados y modernos Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 12:08 h (CET)

Para muchas personas, los zapatos son su carta de presentación. Su estilo y su diseño dicen mucho de la persona que los lleva.

Por ejemplo, el calzado de vestir con cordones es elegante y denota comodidad. Unos mocasines o botines reflejan un aire más tradicional. Por su parte, los zapatos casuales, como las menorquinas o los deportivos, reflejan una personalidad desenfadada, ideal para salir con amigos o usar a diario.

Debido a la importancia de los zapatos, el público masculino suele recurrir a fabricantes de confianza y con variedad de modelos. Entre las opciones más destacadas, se encuentra la marca Men’s Heritage by Ortiz & Reed, con zapatos de hombre desenfadados y modernos.

¿Qué tipos de zapatos ofrece Ortiz & Reed? Ortiz & Reed se caracteriza por la fabricación de zapatos frescos, masculinos y juveniles para todo tipo de caballeros. Aunque, en sus inicios, contaba con pocos modelos, actualmente ofrece una amplia variedad de estilos.

Entre los zapatos de vestir favoritos de los hombres de negocios, están los de cordones y los de hebilla. Por su parte, los modelos más clásicos abarcan los castellanos, los botines y los mocasines. Los zapatos casuales están dirigidos a caballeros con una personalidad más enérgica, natural e independiente. Pueden ser sneakers, botines, náuticos, sandalias, menorquinas y alpargatas o un tipo de mocasines más informales.

Muchos de estos zapatos están hechos con piel lisa en colores marrones, azules o negro, en tonalidades oscuras. Aunque los deportivos tienen un estilo más casual que el resto, sus materiales y diseños mantienen un aire de elegancia que identifica a la marca.

Men’s Heritage by Ortiz & Reed: el origen de la firma Ortiz & Reed es una marca de zapatos y accesorios que se originó a raíz de la unión de dos familias con estos apellidos. Ambos grupos coincidían en su pasión por el arte del buen vestir y así nació el estilo que distingue a la marca. Cada pieza denota la sobriedad castellana y el sincretismo caribeño, con un toque artesanal que pule los acabados.

La colección de Men’s Heritage también cuenta con una variedad de cinturones de nubuck lisos en colores azules y marrones oscuro y claro. Asimismo, ofrecen zapatos derby de piel con cordones, mocasines de ante afelpado y de piel picado, botines de ante liso, neceser de piel cosido y carteras de piel cómodas para guardar en el bolsillo.

En la actualidad, la empresa cuenta con presencia internacional y fabrica alrededor de 500 modelos de zapatos al año. Cada uno puede ir a juego con algún tipo de accesorio para marcar un estilo personal y único.



