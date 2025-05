La marca de cosmética extremeña que apuesta por el poder de las cerezas

Be Cherry Cosmetics, es la marca de cosmética extremeña en la que confía la reina letizia. Todo comenzó en la ciudad de plasencia, de la mano de dos hermanas con un sueño: hacer accesible la mejor cosmética para la piel con ingredientes frescos y materia prima de la tierra. Ahora, esta pequeña gran marca se ha hecho un hueco en muchos corazones, con excelentes opiniones de clientes y expertos.

Sobre las fundadoras:

Detrás de esta marca están Ainoha y Thaís Mantaut, dos hermanas placentinas con un sueño: hacer accesible la mejor cosmética para la piel con ingredientes frescos y materia prima de la tierra. Extremadura es naturaleza, es calma, es frescura, es campo, es belleza y estas son las mismas cualidades que llevan los productos. Su aventura comenzó en el corazón del Valle del Jerte, en Extremadura donde su familia lleva cultivando cerezas durante más de 30 años. Desde pequeñas, han vivido rodeadas de estos preciosos frutos y han aprendido a apreciar sus maravillosas propiedades, aún muy desconocidas en el ámbito de la belleza.

Con un claro objetivo en mente, combinan el conocimiento de un valioso fruto local y familiar, la cereza, con su pasión por la cosmética y la belleza. En 2021, tras una exhaustiva investigación, descubrieron el increíble potencial de las cerezas en la cosmética. Los estudios concluyeron que la cereza puede presentarse en cosmética de dos formas: aceite de cereza y extracto de cereza, ambos con altas propiedades antioxidantes, hidratantes y una gran fuente de vitamina C, ideal para revitalizar la piel.

Impulsadas por este descubrimiento, las dos hermanas decidieron unir su pasión por la belleza con el legado familiar, creando Be Cherry Cosmetics. “Queríamos desarrollar productos de cosmética natural que no solo fueran efectivos, sino también accesibles para todos y aptos para todas las pieles. Así nació nuestra línea de cosméticos naturales, donde cada producto es una celebración de la cereza y su poder transformador” concluyen ambas hermanas.

Sobre Be Cherry Cosmetics:

Be Cherry Cosmetics es una marca de cosmética natural que se especializa en productos faciales elaborados a base de aceite y extracto de cereza. Sus fórmulas combinan las propiedades antioxidantes e hidratantes de la cereza con ingredientes de alta calidad como células madre de orquídea, bakuchiol y ácido hialurónico. Estos componentes no solo revitalizan y nutren tu piel, sino que también proporcionan una hidratación profunda y protección contra el envejecimiento.

Los beneficios del aceite y el extracto de cereza para la piel: Antioxidante y Anti-Edad: Gracias a su alto contenido en antioxidantes, es un aliado perfecto para combatir los signos del envejecimiento.

Rico en vitamina A y C: Ayuda a reducir manchas, tratar el acné y promueve la síntesis de colágeno, consiguiendo una piel más firme y uniforme.

Hidratante y revitalizante: Proporcionan una hidratación profunda y duradera que mantiene tu piel suave, nutrida y llena de luminosidad durante todo el día.

Apto para pieles sensibles: El aceite de cereza es perfecto para cuidar pieles sensibles, suavizando y protegiendo tu piel de las agresiones diarias.

Su línea de productos:

Contorno de ojos Efecto Lifting con Ácido Hialurónico y Células Madre de Orquídea: reduce visiblemente las líneas de expresión y arrugas desde la primera aplicación, hidratando profundamente y desinflamando bolsas gracias a su potente fórmula con ácido hialurónico, extracto de cereza y células madre de orquídea.

Ideal-Age Cherry Serum: un potente sérum antiedad con bakuchiol y vitamina C, diseñado para prevenir el envejecimiento prematuro, mejorar la elasticidad y devolver la luminosidad a tu piel sin causar irritación.

Crema Facial Velvet Cherry Cream: una crema facial antiedad que nutre e hidrata profundamente, mejorando la elasticidad y firmeza de tu piel con bakuchiol, ácido hialurónico y extracto de cereza. Ideal para pieles mixtas y secas.