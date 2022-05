Daniela Robles, nueva directora de AIS Group México Comunicae

martes, 3 de mayo de 2022, 13:41 h (CET) Su objetivo prioritario será acelerar el proceso de digitalización del sector financiero en los distintos países, impulsando el uso de herramientas de analítica avanzada, modelos de inteligencia artificial y otras tecnologías que permitan optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones data-driven AIS Group ha nombrado a Daniela Robles Trejo como nueva directora de AIS para México, Centroamérica y el Caribe. Como responsable regional de AIS, el objetivo prioritario de Daniela será acelerar el proceso de digitalización del sector financiero en los distintos países, impulsando el uso de herramientas de analítica avanzada, modelos de inteligencia artificial y otras tecnologías que permitan optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones data-driven.

Licenciada en Relaciones Internacionales y Master of Business Administration (MBA) por el Tecnológico de Monterrey, Robles ha desarrollado su trayectoria en las áreas de estrategia de negocio, desarrollo de proyectos y administración de activos en destacadas instituciones mexicanas del sector financiero, logístico y de comercio exterior. Así, además de haber sido la directora corporativa de Planeación Estratégica de Correos, ha dirigido la Asociación Fintech México y ha ejercido de directora de Estrategia e Innovación Institucional en Nacional Financiera.

Daniela Robles sustituye al frente de AIS México a Elías Bethencourt, que ha asumido la Dirección Comercial de Latinoamérica.

Acerca de AIS Group

AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Su especialidad generar valor a partir de los datos mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial, inteligencia de negocio y tecnología para que sus clientes alcancen sus objetivos. Para ello, se apoyan en la creación de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización estadística para la previsión y matemática para la optimización, así como en el uso de técnicas Big Data y Machine Learning.

Entre sus principales líneas de negocio está la gestión del riesgo de crédito y la transformación digital de la banca, la optimización de procesos en industria 4.0, la construcción de modelos de orientados a marketing (propensión de compra, venta cruzada, recomendación de acciones comerciales), el cálculo de indicadores sociodemográficos y en general todo aquello que suponga transformar datos en conocimiento para alcanzar los objetivos de negocio de las entidades o mejorar el servicio de las administraciones a los ciudadanos, como en los aspectos relacionados con smart cities.

AIS Group lleva desde 1987 trabajando en España y actualmente da servicio a entidades en una cincuentena de países en el mundo, especialmente en América Latina. Entre sus clientes se cuentan entidades como Grupo BBVA, Grupo CaixaBank, Grupo Falabella, Grupo Santander, Solvia, Banc Sabadell, Banco Africano de Desarrollo, Banco Itaú, Bank of África, Banco Crédito de Perú o Caja Popular Mexicana.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fellowes destaca la función de los purificadores de aire como medida de lucha frente al asma La Semana de la Perfumería de Barcelona vuelve a celebrarse presencialmente tras la pandemia La decoración también es una herramienta para ahorrar energía, según Landecolor Solfy, el marketplace que impulsa el autoconsumo fotovoltaico en los hogares y empresas Los viajes sostenibles, nueva prioridad según los expertos de Allianz Partners