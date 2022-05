Pacientes y profesionales sanitarios recuerdan la importancia de prestar atención a los síntomas de la anemia Campaña de un año de duración de #NoPasesdelaAnemia Francisco Acedo

@Acedotor

martes, 3 de mayo de 2022, 10:01 h (CET) El Foro Español de Pacientes, con el aval de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y con el apoyo de Vifor Pharma, ha puesto en marcha la campaña "Si tienes síntomas de anemia, díselo a tu profesional sanitario”. Una iniciativa de concienciación social que busca incidir sobre la prevención y detección precoz de la anemia por déficit de hierro (anemia ferropénica).

La anemia por déficit de hierro es un trastorno muy frecuente. Se estima que 1 de cada 5 de mujeres en edad fértil la padecen, porcentaje que casi se duplica si se tiene en cuenta el grupo de mujeres embarazadas. Un estudio reciente, mostró que la incidencia de anemia en mujeres en edad fértil de entre 18-34 años fue de un 25-30% y la de ferropenia un 40-42%. En la gestación la incidencia de anemia ferropénica fue de un 54%.

Algunos de los principales síntomas de la anemia ferropénica son el cansancio, la fatiga, la disnea o la cefalea, que en muchas ocasiones son infravalorados por quienes los experimentan, con lo que no acuden a profesionales sanitarios en busca de consejo y tratamiento, cronificando una situación que puede conllevar problemas más severos.

Ante esta situación, el Foro Español de Pacientes puso en marcha hace dos años el proyecto FeminFer, acompañado de la SECA y Vifor Pharma, en el que un grupo multidisciplinar de expertos (clínicos, gestores, farmacéuticos, enfermería y pacientes) ha establecido un foro de debate multidisciplinar sobre la situación actual y el manejo de la anemia en ginecología. Fruto del trabajo del proyecto nace esta campaña que utilizará el hashtag #NoPasesdelaAnemia.

Detalles de la campaña

La campaña "Si tienes síntomas de anemia por déficit de hierro, díselo a tu profesional sanitario" tendrá un año de duración y tiene una estrecha relación con la campaña internacional “Take Iron Seriously”.

Como parte de esta iniciativa se elaborarán materiales de comunicación cada primer lunes de mes acerca de qué es la anemia en ginecología, sus síntomas y consecuencias, animando a las mujeres a “no pasar” de sus síntomas, darles importancia y consultar con un experto.

El contenido de la campaña se apoyará en los resultados del proyecto FeminFER, en la campaña “Take Iron Seriously” y en vídeos sobre diferentes debates multidisciplinares en los que han participado clínicos de diferentes especialidades, gestores, matronas y pacientes. Estos últimos materiales reflexionan de manera multidireccional sobre la situación del diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropénica en la mujer.

El Foro Español de Pacientes es una organización de ámbito nacional no gubernamental y sin ánimo de lucro, fundada en 2004 por el Dr. Albert Jovell. Fue la primera organización integrada en el European Patients’ Forum y es referente nacional e internacional como interlocutor válido en la defensa de los intereses de los afectados por la enfermedad, tanto pacientes, familiares, cuidadores, como voluntarios y otros implicados en su cuidado.

Formada por más de 70 organizaciones, que representan a más de 1.000 asociaciones, su misión es la promoción de los derechos y deberes de las personas afectadas por la enfermedad, liderando la representación de las organizaciones que defienden los intereses de los pacientes españoles.

La defensa de los derechos de los pacientes se realiza a través de los cuatro pilares: la formación, la prevención, la investigación y el impulso del asociacionismo. Todos ellos se rigen por un código ético y unos valores basados en la calidad de los servicios prestados, el espíritu democrático y la transparencia en la gestión, la vocación por la mejora continuada del mundo asociativo y el trabajo en equipo con asociaciones miembros y otras instituciones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pacientes y profesionales sanitarios recuerdan la importancia de prestar atención a los síntomas de la anemia Campaña de un año de duración de #NoPasesdelaAnemia Un estudio confirma por primera vez la eficacia de la terapia natural para los síntomas de la menopausia Según la AEEM, una de cada cuatro mujeres verá afectada su calidad de vida por ello El 57% de los pacientes sometidos a una cirugía torácica pueden sufrir dolor crónico Se insta a la prevención de la cronificación del dolor ​Los niños con asma deben practicar deporte Los deportes que alternan momentos de esfuerzo con descansos son los más recomendables, como el tenis o la natación La insuficiencia cardíaca, primera causa de hospitalización a partir de los 65 años ​Más de 480 médicos internistas se han dado cita en la XXIV Reunión del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular