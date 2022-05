El buen patrón y El reino triunfan en la IX Edición de los Premios PLATINO

La película española El buen patrón y la serie argentina El reino han sido las grandes triunfadoras de la IX Edición de los Premios PLATINO. La cinta española ha conseguido tres premios, incluidos Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculian, mientras que la producción televisiva argentina ha obtenido tres galardones a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica de Ficción, al Mejor Creador de Serie y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto.



Con el reconocimiento a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, el equipo de El buen patrón subió hasta en cuatro ocasiones al escenario de Palacio Municipal IFEMA Madrid. Fue la noche de Fernando León de Aranoa, protagonista de la velada al conseguir los galardones a la Mejor Dirección y al Mejor Guion. La terna de premios para la producción española la completó el PLATINO a la Mejor Interpretación Masculina obtenido por Javier Bardem, que consiguió la estatuilla con su tercera nominación y que dedicó al actor español Juan Diego, “un maestro en su ética como ciudadano, en su comportamiento como persona, y como actor”, tras su reciente fallecimiento, un sentido homenaje.

Los Premios PLATINO, que “no conocen de fronteras, de distancias”, reconocieron a Blanca Portillo con el galardón a la Mejor Interpretación Femenina por su papel en Maixabel mientras que Alfredo Castro se llevó el premio a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su rol en Karnawal y Aitana Sánchez-Gijón fue reconocida por su aplaudido rol en Madres paralelas con la estatuilla a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto, que reivindicó la maternidad en las historias: “Hay que hablar de las madres imperfectas porque todas lo somos”.

La serie argentina El reino fue otra de las grandes triunfadoras tras lograr los reconocimientos a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica de Ficción, al Mejor Creador de Serie para la dupla que conforman Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie Cinematográfica para Joaquín Furriel.

Javier Cámara consiguió un nuevo Premio PLATINO gracias a su trabajo en Venga Juan, que le valió el galardón a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, mientras que Daniela Ramírez fue la reconocida a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por encarnar a celebrada escritora chilena Isabel Allende, una “revolucionaria y feminista desde los comienzos”, en la serie Isabel, y Najwa Nimri obtuvo la estatuilla a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por su inolvidable Sierra en La casa de papel.

CARMEN MAURA, PREMIO PLATINO DE HONOR

Uno de los momentos de la noche lo protagonizó, como la definió Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Premios PLATINO, “una embajadora de toda Iberoamérica”: Carmen Maura. La flamante Premio de Honor de la novena edición de los galardones, que recibió su estatuilla del propio Cerezo, así como una sonora ovación, compartió su ilusión por el homenaje, destacando de su trayectoria su fortuna: “He tenido muchísimos momentos de muchísima suerte, me resulta increíble haber llegado hasta aquí”.

La intérprete aprovechó para destacar su extenso pero desconocido trabajo al otro lado del charco, deseando que los PLATINO puedan servir como escaparate para que esas producciones se puedan ver en más países: “He trabajado en muchos países de Iberoamérica y hay mucha gente que no lo sabe”. También dedicó el galardón a los compañeros con los que trabajó en esas películas: “Quiero compartirlo con todos los actores y actrices con los que he trabajado en países iberoamericanos, donde me he sentido muy acogida y querida”.

Tampoco faltó la mejor música iberoamericana de la mano de artistas como Lali, que cambió el papel de maestra de ceremonias para actuar en el escenario, Pedro Fernández, con un sentido homenaje a Vicente Fernández, Nia, que deslumbró al patio de butacas, Rozalén y Kany García, juntas en el escenario por primera vez, y Ana Belén, con una actuación sorpresa para reivindicar a “todas las personas que luchan por la paz frente al horror de la guerra” que hizo las delicias del público de los PLATINO.

La película brasileña A Última Floresta, de Luiz Bolognesi, fue la ganadora del trofeo a la Mejor Película Documental, mientras que Karnawal, de Juan Pablo Félix, ha sido merecedora del Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana, que reconoce la apuesta de productores por nuevos talentos de la industria de habla hispana y portuguesa. Por su parte, el galardón a la Mejor Película de Animación fue a parar a la producción peruana Ainbo, la guerrera del Amazonas de José Zelada y Richard Claus.

Alberto Iglesias, nominado al Premio Oscar por la banda sonora de Madres paralelas, ha sido el ganador del premio a la Mejor Música Original por la partitura de la última película de Pedro Almodóvar, con lo que acumula ya cinco premios PLATINO en su haber. Por su parte, Antxón Gómez, también del equipo de Madres paralelas, consiguió el galardón a la Mejor Dirección de Arte, completando los tres galardones para la producción de El deseo.

El reconocimiento a la Mejor Dirección de Montaje recayó en Germano de Oliveira, de la película brasileña 7 prisioneiros, mientras que el PLATINO a la Mejor Dirección de Fotografía lo obtuvo Kiko de la Rica, de la cinta española Mediterráneo, y la estatuilla a la Mejor Dirección de Sonido la consiguió Akritchalerm Kalayanamitr por el filme colombiano Memoria. Finalmente, el Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores, entregado por Julyssa Reinoso, embajadora estadounidense en España que también se llevó un reconocimiento especial de la organización por su intensa labor de promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo recibió la cinta mexicana Los lobos, de Samuel Kishi, completando el diverso palmarés de la IX edición de la gran cita del audiovisual iberoamericano.

Los invitados que llenaron de glamour la alfombra roja acudieron al Palacio Municipal IFEMA en coches Volvo, el vehículo oficial de los Premios PLATINO que ha acompañado a las grandes celebridades de la cultura iberoamericana en las tres ediciones del evento que se han celebrado en la ciudad de Madrid. La capital española ha sido, nuevamente, la anfitriona de estos premios, lo que realza su apuesta por la industria audiovisual, palpable por su envidiable espacio geográfico que, a través de su capital y de cualquiera de los territorios que recorren la comunidad autónoma, ha sido, es y será uno de los grandes destinos cinematográficos tanto para profesionales que busquen localizaciones como para turistas interesados en viajes de cine a través de iniciativas como Madrid Film Office, que mantienen su colaboración con los galardones un año más.

Tras finalizar la gala, llegó otro de los grandes momentos de la noche: la fiesta PLATINO Xcaret. Una celebración organizada por el Grupo Xcaret, quien mantiene una estrecha relación con estos galardones desde su V edición realizada por primera vez en Rivera Maya (México). Este año se sumaron de nuevo para celebrar el star-system iberoamericano esta vez fuera de casa. En esta gran celebración también estuvo presente como sponsor oficial Don Julio, el tequila premium con quien tanto los ganadores de la noche, los entregadores de los premios y algunos amigos de la marca pudieron brindar por su triunfo en la sala Don Julio 1942 y en la fiesta posterior de esta noche tan especial.