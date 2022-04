Ignacio González (AECOC): "Es imprescindible evitar medidas que afecten a la renta de los hogares y que penalicen a las empresas" Ha destacado el “gran ejercicio de contención que realiza la cadena de valor del gran consumo para no trasladar más presión al consumidor” Redacción

sábado, 30 de abril de 2022, 11:42 h (CET) El presidente de AECOC (Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores), Ignacio González, ha reclamado en la Asamblea General de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, celebrada hoy en Barcelona, “evitar cualquier medida que afecte a la renta de los hogares y que penalice la actividad empresarial”. En su discurso, Ignacio González ha recordado que este 2022 “tenía que ser el año de la recuperación pero que, en su lugar, se ha convertido en una de las etapas más difíciles de las últimas décadas”, por lo que ha considerado necesario aplazar cualquier subida impositiva, ya que afectaría al consumo y pondría en riesgo la supervivencia de muchas empresas. Ignacio González se ha referido al escenario de incertidumbre y de inflación que se está dibujando desde finales de 2021 y que, según ha comentado, “ha dado al traste con la idea de vivir de nuevo unos ‘felices años 20’”. Así los muestran las previsiones económicas, que hasta finales del año pasado proyectaban un crecimiento del 6,2% para España en 2022 y ahora se han visto rebajadas al 4,5%.

En relación a esta caída en el ritmo de recuperación, el presidente de AECOC ha expresado su preocupación por la pérdida de productividad que está viviendo España en relación al resto de Europa. “Desde 2018, la productividad en la Unión Europea ha caído de media un 3,9%, mientras que en España lo ha hecho un 7,6%. No seremos capaces de crecer al ritmo adecuado si no corregimos esta situación, que nos aleja de los países líderes y pone en riesgo nuestra capacidad exportadora”. El presidente de AECOC también se ha referido al impacto que está teniendo la actual coyuntura sobre los consumidores y al desplome del Índice de Confianza del Consumidor, que ha pasado del 89,8 en febrero de este año al 53,8 en marzo. “Un descenso del 10% en la renta de las familias podría, según el Banco de España, reducir el consumo en un 2% a corto plazo, por lo que es necesario evitar cualquier medida que limite la capacidad de gasto de los hogares y coarte el consumo”, ha insistido.

Esfuerzo de las empresas

En su análisis, el presidente de AECOC ha remarcado el “gran ejercicio de contención que está realizando toda la cadena de valor del gran consumo en un escenario inflacionista sin precedentes en los últimos 37 años”. Asimismo, ha recordado que, a pesar de que los costes energéticos y de las materias primas se han disparado en los últimos meses, el IPC de la alimentación siempre se ha mantenido por debajo de la inflación general. “El sector está haciendo un esfuerzo titánico para no trasladar más presión a un consumidor que ya no aguanta más”.

Durante su intervención, el presidente de AECOC ha recordado que el gran consumo ha enlazado “una pandemia, un conflicto bélico en Ucrania y un paro del transporte que han amenazado con poner en jaque y paralizar la cadena de valor del gran consumo. Aun así, en todos esos momentos el sector ha resistido y ha mostrado su eficiencia, su resiliencia y su compromiso con la economía y con el conjunto de la sociedad”.

Ignacio González ha reivindicado el carácter esencial del gran consumo y, por ello, ha pedido a la administración “crear un clima favorable para dinamizar el consumo, y eso pasa por no introducir más presión ni a consumidores ni a empresas”.

Entrando en detalle, el presidente de AECOC considera necesario crear un “entorno legislativo flexible que contemple medidas excepcionales para el momento actual, como se ha hecho al autorizar la entrada de aceites vegetales desde mercados alternativos a Ucrania” y se ha referido a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que “va más allá de los objetivos europeos y añade costes adicionales a las empresas en un momento muy delicado”.

“Si seguimos introduciendo sobrecostes pondremos en peligro la recuperación económica del país y el mantenimiento de muchas empresas y puestos de trabajo. Debemos remar todos a una para que este escenario inflacionista no pase de coyuntural a estructural”, ha incidido.

Digitalización, sostenibilidad y transparencia

El presidente de AECOC ha citado también los planes de la Asociación para los próximos años, que pasan por mejorar la competitividad de la cadena de valor del gran consumo y por ayudar a las más de 32.000 empresas asociadas a responder a los desafíos actuales y las demandas del consumidor. “Nuestro objetivo es liderar la transformación de la cadena a través de pilares como la digitalización, la sostenibilidad, la transparencia, la eficiencia y la gestión del talento, la diversidad y la empleabilidad”, ha remarcado.

Riesgos y motivos para el optimismo

La Asamblea General de AECOC también ha contado con la participación del investigador del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, que ha calificado la actual situación económica como de “incertidumbre radical”, a causa de la situación bélica en Ucrania, los nuevos confinamientos en Shanghai y la inflación, que están rebajando las previsiones de crecimiento de todos los países. Aun así, Steinberg considera que hay motivos para ser optimista. “La recuperación actual está basada en la inversión pública como motor de arrastre de la privada, por lo que tenemos políticas expansivas, a diferencia de lo que sucedió en la crisis de 2008; además, hay ahorro acumulado que está apareciendo y tenemos inversiones garantizadas hasta el 2024 por planes como los Fondos Next Generation”. El investigador ha considerado “poco probable” que se produzcan crecimientos negativos en 2022 y 2023 y también ha visto como lejana la opción de vivir una situación de estanflación -inflación y decrecimiento- en España, como sucedió en los ’70.

Sin embargo, Steinberg condiciona todas las previsiones a diversos riesgos geopolíticos, como la resolución de la guerra en Ucrania, la evolución de la inflación, la posible extensión de los confinamientos en China y los niveles actuales de deuda pública.

