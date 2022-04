Conocer todos los detalles para las oposiciones de Correos Lo primero es realizar la ​inscripción al examen​, contando con la ayuda de expertos que puedan asesorar y solventar las dudas Redacción

sábado, 30 de abril de 2022, 10:26 h (CET) Hoy en día, dada la situación que hay en España con una tasa de desempleo bastante elevada, cada vez son más las personas que se animan a prepararse unas oposiciones, solo han de disponer de tiempo y motivación.

Una de las oposiciones que goza de más adeptos es la organizada por Correos, ya que presenta bastantes ventajas a sus trabajadores: con una jornada laboral de 37,5 horas a la semana, sin trabajar los fines de semana, con la posibilidad de trabajar cerca de casa escogiendo el destino, y con días de asuntos propios y 30 de vacaciones cada año.

Los anteriores son motivos de peso para hacer el esfuerzo y preparar estas oposiciones, ya que pueden ofrecer una buena calidad de vida de cara al futuro y a la conciliación con el núcleo familiar. Para aquellos que no saben muy bien cómo empezar, lo primero es realizar la inscripción al examen de Correos, contando con la ayuda de expertos que puedan asesorar y solventar las dudas que se puedan tener al respecto.

Los puestos de trabajo convocados en Correos y sus funciones son: Urbano y servicios rurales motorizados (reparto 1), estas personas se encargan de distribuir los diferentes envíos haciendo uso de un medio de transporte, que puede ser coche o motocicleta, en una determinada unidad de trabajo.

(reparto 1), estas personas se encargan de distribuir los diferentes envíos haciendo uso de un medio de transporte, que puede ser coche o motocicleta, en una determinada unidad de trabajo. Urbano y servicios rurales no motorizados (reparto 2), en este caso, la distribución de los paquetes y las cartas se realiza a pie en la unidad de trabajo asignada.

(reparto 2), en este caso, la distribución de los paquetes y las cartas se realiza a pie en la unidad de trabajo asignada. Agente de clasificación, su labor en los centros logísticos es la clasificación y manipulación de los paquetes y envíos, además de su carga y su correspondiente descarga.

su labor en los centros logísticos es la clasificación y manipulación de los paquetes y envíos, además de su carga y su correspondiente descarga. Por último, está el puesto de atención al cliente, que son personas que se encuentran en las diferentes oficinas de Correos, y que se encargan de atender, prestar información y realizar la venta de los distintos productos y servicios que Correos pone a disposición de los clientes.

Requisitos para participar en la convocatoria de Correos

De forma general, las condiciones que deben cumplir aquellas personas que soliciten su participación en esta convocatoria, son muchas y variadas.

A continuación se muestran algunas de ellas, para que el solicitante pueda tener una noción aproximada: Tener la edad legal requerida para cada puesto de trabajo.

requerida para cada puesto de trabajo. Disponer de la titulación precisa para poder desempeñar la labor encomendada.

para poder desempeñar la labor encomendada. No puede ser empleado de Correos o haber estado trabajando para esta entidad y se haya extinguido el contrato por no haber superado el periodo de prueba, al igual que si ha sido despedido de forma disciplinaria con anterioridad.

y se haya extinguido el contrato por no haber superado el periodo de prueba, al igual que si ha sido despedido de forma disciplinaria con anterioridad. No puede sufrir una enfermedad o algún tipo de limitación que impida poder desempeñar debidamente las funciones del puesto asignado.

que impida poder desempeñar debidamente las funciones del puesto asignado. En el caso de que solicite uno de los puestos en Correos, que precise de la conducción de un vehículo a motor, debe disponer de los permisos de circulación pertinentes.

El proceso selectivo de acceso

Las personas que cumplan los requisitos anteriores y que se vayan a presentar a las pruebas para acceder a los puestos de trabajo demandados, deben superar una serie de fases, reuniendo un máximo de 100 puntos.

En la fase de prueba, se realiza un cuestionario eliminatorio de forma presencial, que está compuesto por 100 preguntas tipo test, más 10 de reserva, que presentan 4 opciones, siendo solamente una válida. De todas estas preguntas, 10 son de tipo psicotécnico y el resto sobre las materias que se exigen. El tiempo máximo del que se dispone para realizar este test es de 110 minutos.

Por otro lado, en la fase de méritos, existe una valoración que carece de carácter eliminatorio y se tiene en cuenta la antigüedad que ha tenido el solicitante en Correos, los puestos de trabajo que ha cubierto en la entidad por pertenecer a las bolsas de empleo del puesto y las provincia solicitadas, además de haber superado una serie de cursos determinados, e incluso contar con titulación, entre otras.

