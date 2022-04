La sede de Doctores Dental en Puerta Bonita, distrito de Carabanchel, está dirigida por el doctor Esteban Russo Emprendedores de Hoy

En la ortodoncia, año tras año, se han implementado grandes mejoras en materiales, técnicas y aplicaciones. Esta ha marcado un antes y un después en el campo de la odontología, por su gran efectividad y sus excelentes resultados.

Como resultado, se han conseguido tratamientos más rápidos, cómodos y precisos. Dadas sus ventajas, la ortodoncia supone una mejora importante en cuanto a la salud oral y a la estética de la sonrisa.

Doctores Dental es una red de clínicas odontológicas que cuenta con varios centros en Madrid y sus alrededores. Una de sus sedes se ubica en el barrio Puerta Bonita, distrito de Carabanchel. Esta clínica está dirigida por el doctor Esteban Russo, quien se especializa en ortodoncia y otras ramas de la odontología.

El doctor Esteban Russo ofrece métodos de ortodoncia novedosos Más allá de una cuestión meramente estética, la ortodoncia es fundamental para la buena salud bucodental. Esta especialidad se ocupa de diagnosticar, corregir e incluso prevenir las maloclusiones y los trastornos funcionales de la masticación.

Gracias a la ortodoncia, es posible evitar caries y enfermedades de las encías, debido a que algunas alteraciones dentales pueden impedir la correcta limpieza dental. También permite eliminar la tensión provocada por las malformaciones, las cuales pueden causar dolor de oído, cabeza o columna cervical, mandíbula y cintura escapular. Además, ayuda a prevenir la pérdida temprana de piezas dentales y a desarrollar las funciones de masticación de forma correcta y eficaz.

La clínica Doctores Dental de Puerta Bonita cuenta con profesionales especializados en ortodoncia y certificados para la colocación de aparatos novedosos como Invisalign, ortodoncia invisible lingual y ortodoncia fija.

¿Qué otros servicios se ofrecen en el centro odontológico Doctores Dental en Puerta Bonita? Otro de los servicios prestados en esta sucursal de Doctores Dental es la colocación de implantes dentales simples y avanzados. Estos son raíces dentales artificiales fabricadas generalmente con titanio puro, que sirven para dar soporte a un diente artificial. Los dientes son creados a medida de cada persona para que encaje a la perfección en su boca, tal y como lo haría un diente natural.

La endodoncia es otra de las áreas de especialidad de este centro dental. Esta se realiza para frenar la inflamación de la pulpa dental, causada por una enfermedad periodontal, traumatismo, caries profunda, etc. Su objetivo es evitar comprometer el hueso alrededor del diente, para que no haya necesidad de extraerlo y frenar el dolor que ocasiona que el nervio esté afectado.

En esta clínica dental, también aplican tratamientos de odontología general, cirugía dental, periodoncia, prótesis dentales y otros procedimientos. Todo ello realizado solamente por doctores especialistas, como es el caso de Esteban Russo.



