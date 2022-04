La OCU detecta subidas de precios por encima del 10% en algunas cadenas de supermercados El estudio señala que las subidas alcanzan el 84% de productos analizados, especialmente los de alimentación Redacción

viernes, 29 de abril de 2022, 11:44 h (CET) Los precios ‘online’ de las principales cadenas de supermercados subieron un 9,4% de media entre el 20 de marzo de 2021 y el 8 de marzo de 2022, según un estudio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 156 productos de alimentación, higiene y droguería en diez ciudades españolas.

Este incremento de precios responde a diferentes factores. El principal se debe a la escalada de precios de la energía y de las materias primas, como los fertilizantes, el trigo o el aceite, que gravan la producción y la distribución de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Aunque también influye la guerra en Ucrania y las consecuentes tensiones geopolíticas.

Según informó la OCU, no todas las cadenas de supermercados han aumentado de igual manera sus precios. Carrefour acumula una subida del 12,1% en los últimos 12 meses y Mercadona un 11,4%, mientras que en El Corte Inglés e Hipercor la subida ha sido del 7,7%. No obstante, tanto Mercadona como Carrefour siguen manteniéndose entre las cadenas de supermercados nacionales más baratas, junto con Alcampo.

El estudio señaló que las subidas alcanzan el 84% de productos analizados, especialmente los de alimentación. Entre los más afectados destacan los aceites con una subida media de precios del 34%, un 16% los pescados, y un 11% los alimentos envasados y lácteos. Estas subidas afectan especialmente a los productos de marca blanca, ya que parten de precios más bajos.

La OCU calificó estas subidas como “muy preocupantes”, ya que señaló que, de mantenerse, supondrán un incremento de más de 500 euros al año en productos de la cesta de la compra de una familia media.

