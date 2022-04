El Gran Premio Red Bull de España 2022 ha abierto el telón a nivel mediático con la apertura del Centro de Prensa y el desarrollo durante la tarde de ayer de las dos primeras ruedas de prensa oficiales incluidas en el programa, preludio del comienzo de la actividad en pista que comienza hoy viernes con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de España que tendrán como protagonista a los pilotos de la Copa del Mundo de MotoE que rodarán de 8.25 a 8.45 para dar paso después por este orden, a los entrenamientos libres 1 de las categorías de Moto3, MotoGP y Moto2.

Pero el foco de interés de la jornada, se centraba en la rueda de prensa de MotoGP que se celebraba a las 5 de la tarde para la que estaban convocados Marc Márquez, Alex Rins, Aleix Espargaro y el campeón del mundo Fabio Quartararo. Una primera comparecencia que despertaba mucho interés con la presencia de Marc Márquez precisamente en el circuito donde comenzó su calvario físico con la caída de 2020, aunque, ya vislumbrando la luz al final del túnel con sus últimos resultados en los que ha cosechado dos sextas posiciones que le hacen llegar a Jerez prudente aunque con ganas de realizar un gran resultado.

Al respecto, Marc comentaba: En Portimao, estuvimos lejos de la victoria y el pódium, pero de cualquier forma intentaremos encontrar el camino para ser rápidos aquí en Jerez. Por su puesto, tenemos varias ideas para intentarlo. No solo la moto, sino yo también tengo que mejorar y bueno, estamos trabajando en ello, así que veremos cómo empezamos en el FP1 y desde ese punto tratar de entender nuestra actuación durante el fin de semana.

El líder provisional del campeonato Fabio Quartararo, empatado a puntos con el español Alex Rins indicaba en la rueda de prensa: Creo que puedo ir rápido pero necesitamos empezar un fin de semana normal. Siento que tenemos la potencia para luchar por la victoria pero tenemos que ir paso a paso y ver cuál es nuestra velocidad. Por su parte, Alex Rins, empatado a puntos con Qartararo, señaló: tenemos confianza. Estamos en Jerez, pista que realmente me gusta mucho, aunque el año pasado tuvimos una caída en la curva 6, así que vamos a ver que hacemos en Jerez. Para nosotros correr de nuevo delante de la afición es súper bonito, ayer ya me encontré muchos fans, pero en esta pista hay muchos pilotos que van rápido, así que será difícil, hay un gran nivel y daremos el ciento por ciento en carrera.

Aleix Espargaro, marcha tercero en el campeonato con una Aprilia muy competitiva en la que tiene depositadas muchas esperanzas. 'Estoy disfrutando esta temporada, me siento bien con esta moto, no imaginaba que íbamos a ir tan bien, así que estoy contento, trabajando, disfrutando cada vez que salimos a pista. Debemos mejorar en varias áreas, pero en general me siento bien con la moto, así que mañana en el FP1 veremos cómo va la moto en Jerez. El año pasado fuimos muy bien, cerca del pódium y la victoria, así que este año que la moto ha mejorado mucho seremos más competitivos'.

Antes de la rueda de prensa de MotoGP, tenía lugar la de la Copa del Mundo Enel de MotoE con la presencia del campeón del mundo en título, el español Jordi Torres que comentaba: Hay mucha expectación esta temporada con muchos pilotos competitivos, nuevos pilotos que van muy fuerte, así que hay muchas expectativas para esta primera carrera de la temporada y por tanto, estamos contentos de estar aquí en España, mi casa. Serán unas carreras espectaculares con nuevo formato, nuevas gomas, motor, horquillas y veremos que deparan. Todos los pilotos trataran de buscar el mejor resultado, así que por nuestra parte es importante estar tranquilos y después tomar las decisiones adecuadas ya sea para el campeonato o para la carrera, pero lo que tengo claro es que este año comienza el más excitante certamen de los que he tomado parte.