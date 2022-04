Cloaca No Intransigente No sería extraño que este servicio de inteligencia tuviera algo que ver con los manipuladores de las 20 denuncias falsas contra Podemos José Enrique Centén

viernes, 29 de abril de 2022, 09:31 h (CET) La no intransigencia es con los fascistas, al ser un supuesto servicio de inteligencia de ideología puramente franquista, sus investigaciones y su proceder tienen un sesgo ideológico concreto, cuando debería ser totalmente neutro e investigar a los que verdaderamente están en contra de la España Plurinacional, es decir, contra personas o grupos al servicio de otros países que atenten contra la población española, o a determinadas personas que abusan de su posición política, pero no es así, sus filas están repletas de elementos con un ideario trasnochado hace décadas y repudiado por los países demócratas, donde se incluyen jueces y fiscales en las distintas escalas, hasta la más altas instancias.

Actuando a favor de cierta élite en lugar de servir a la ciudadanía a la que deben proteger, como los malversadores del Erario Público, como el «niño de Abu Dhabi», protegiendo o sobornando a sus mantenidas, cuando no amenazando a una de sus «almejas» preferidas por «el origen de unos milloncejos de nada», tampoco tiene indicios de quien es M. Rajoy en los «papeles de Bárcenas», o los autores de las balas en sobres al Vicepresidente de Gobierno, Ministro de Justicia y a la Directora de la Guardia Civil, la investigación, ¿si hubo?, no llegó a ningún sitio, solo a la retirada de manera «inmediata» del trabajador de Correos por no ser capaz de identificar en las imágenes que mostraba el equipo radiológico la munición. Tampoco el identificar más claramente la ideología del autor y los que hacen eco por su deseo de matar a 26 millones de españoles incluidos sus hijos, claro alegato para el asesinato de más de la mitad de los españoles, personajes que se enorgullecen de los miles de asesinatos del mayor genocida español durante la sublevación militar de 1936 hasta su muerte en 1975, y donde algunos de sus esbirros continuaron hasta la década de los 80. Este servicio de inteligencia ha tergiversado las palabras de Arias Navarro del 20 de noviembre de 1975, como lograron desde 1977 que en la Enseñanza Pública no se hablara del fascismo ni de la dictadura, perpetuando el ideario fascista, al darle otro sentido a la frase «Franco ha muerto», dando un sesgo monárquico que el impuso y de forma larvada significa ¡Franco Vive!

No sería extraño que este servicio de inteligencia tuviera algo que ver con los manipuladores de las 20 denuncias falsas contra PODEMOS y su entorno, está clara su actuación contra políticos catalanes por la tecnología «Pegasus», saldrán más, pero qué casualidad, nada de los manejos que impliquen a miembros del PP y satélites, como en el caso de las 500.00 mascarillas no utilizadas, con el empresario Philippe Solomon al que la Justicia española no localizó, pero que Infolibre ha llegado a entrevistar, como tampoco encuentran a los que se han enriquecido con un sueldo ejerciendo de político desde décadas, siendo capaces de comprar mansiones, vehículos de lujo y chalés de siete cifras, sin hipotecarse, tampoco nada sobre los paraísos fiscales donde esconden sus fortunas, todo ello solo por llevar banderitas hasta en los collares de los perros, o ser capillitas de misa de a 8, pero con la conciencias más negra que el sobaco de un grillo; algo les caerán por ser las ratas de esa cloaca al servicio de intereses particulares, cuando no criminales y, puede que algunas de las más afortunadas consigan un destino o puesto remunerado como algunos expresidentes o exministros, son los «quinta columnista» del PP en el Gobierno de Coalición, y dos personajes sobresalen, Margarita Robles, y Carmen Calvo, presuntamente postuladas como adalides de este Pegasus en España, al servicio de un Belerofonte desconocido, sin sospechar que están vigilados por el Zeus actual, la Dictadura Financiera Internacional, que maneja y alimenta el Fascismo en el Orbe en su beneficio, como se está viendo en el actual conflicto de Europa.

