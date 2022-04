Los memoriales de Colón a los Reyes Católicos, el primer documento histórico en convertirse en NFT Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 17:54 h (CET) La Fundación Casa de Alba, junto a la compañía líder en ciberseguridad WISeKey con su Plataforma NFT WISe.ART y la empresa de liderazgo corporativo Luminaries21, han presentado el primer NFT basado en el patrimonio de la Casa de Alba Desde su repentina aparición en 2021, los NFT (Non Fungible Token, objetos únicos no fungibles) se han hecho hueco en numerosos mercados, desde el arte hasta los videojuegos, pasando por el mundo del cine hasta los propios metaversos. Un alcance que hoy da un paso de gigante gracias a la Fundación Casa de Alba, que ha presentado en el Palacio de Liria de Madrid el primer NFT basado en un documento histórico a nivel mundial, junto a la compañía líder en ciberseguridad WISeKey, con su Plataforma NFT WISe.ART, y la empresa de liderazgo corporativo Luminaries21.

El NFT presentado hoy es una recreación artística de los memoriales de Colón escritos en 1501 a los Reyes Católicos, cuyo original fue valorado por Christie's en más de 100 millones de dólares. Ideada por el prestigioso artista digital de origen hispano venezolano Pedro José Sandoval, la obra es una animación 3D que, gracias al apoyo de imágenes, esculturas y música originales, relata los agravios y sucesos que vivió el navegante junto a su tripulación en sus tres primeros viajes a América. Concretamente, en las misivas Colón menciona las mercedes, títulos y privilegios que los monarcas de Castilla y Aragón le concedieron en las Capitulaciones de Santa Fe del 17 de abril de 1492, así como a los reclamos territoriales que no se cumplieron a su gusto. Unas súplicas que tuvieron poco éxito y que, junto a la actitud poco conciliadora del descubridor, desembocaron en los Pleitos Colombinos de sus sucesores.

Este ‘short video art NFT’ es la primera obra digital está llamada a batir todos los récords: su duración, de más de 3 minutos, la convierte en la más larga de la historia, es la primera pieza del amplio patrimonio artístico y cultural de la Casa de Alba que se convierte en NFT, así como el primer proyecto de NFT lanzado en todo el mundo por una casa nobiliaria europea.

La presentación ha coincidido también con el lanzamiento de un teaser del NFT en la pantalla gigante del edificio Nasdaq de Nueva York. Durante este acto, además, la Fundación Casa de Alba expone su intención de que la obra digital se exhiba en los principales museos artísticos de todo el mundo durante los próximos tres años, acompañado de grandes cuadros y esculturas creados por el propio Sandoval y basados en el NFT.

Gracias a la tecnología de la plataforma WISe.Art, desarrollada por WISeKey y basada en blockchain, se garantiza la autenticidad de las transacciones al requerir de un documento identificativo y un certificado de validación para poder adquirir los NFT de la Fundación Casa de Alba.

Este NFT se presentará en el evento de WISeKey en Davos, en el marco de una mesa redonda que, bajo el título “Human Metaverse”, contará con la participación del duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, en representación de la Fundación Casa de Alba.

La relación de la Casa de Alba con Cristóbal Colón y sus herederos no es nueva, pues la Fundación es dueña de 21 de las 40 cartas del navegante que existen en todo el mundo. Una unión que Emilio Ramírez, secretario de Fundación Casa de Alba, ha resaltado durante el acto de presentación del NFT, añadiendo que “Cristóbal Colón es el descubridor y el pionero por naturaleza, el que abre el Nuevo Mundo al Antiguo Mundo. Nos parecía un símil muy interesante abrirnos a un mundo innovador como el de los NFT de la mano de un descubridor como Cristóbal Colón”.

Además, Ramírez también ha valorado positivamente la introducción de la Casa de Alba en el mercado de los NFT. “La Casa de Alba y sus duques siempre han estado muy vinculados al mundo del arte en todas sus expresiones”, a lo que ha añadido que “nos introducimos en la vertiente artística de los NFT de forma humilde, pero conscientes de que el metaverso va a ser algo habitual dentro de 15 a 20 años. La Casa de Alba siempre ha sido pionera en el mundo del arte, por lo que queremos estar ahí”.

Por último, Emilio Ramírez también ha adelantado la próxima apertura en el Palacio de Liria de “una sala donde se exhibirán las cartas originales de Cristóbal Colón, así como una secuencia de la creación del NFT de Pedro Sandoval”.

Por su parte Carlos Moreira, CEO de WISeKey, ha puesto en valor “la tecnología de encriptación y ciberseguridad que se ha aplicado en este NFT, que evita que esta y otras obras puedan ser robadas o falsificadas”. Además, Moreira ha querido resaltar el volumen del metaverso como nuevo mercado artístico, “que está llamado a ser la cuarta revolución industrial”.

El acto de presentación del NFT lo ha cerrado el artista Pedro José Sandoval, quien ha agradecido la participación de la Fundación Casa de Alba en el proyecto. “Es una casa pionera a nivel mundial a arriesgarse en un espacio que conocemos muy pocos, pero que está llamado a abrir nuevas puertas al conocimiento y la cultura”. A lo que ha añadido: “esperamos que este NFT se posicione como el más importante de la historia, no solo porque está basado en un gran hecho histórico, sino por su valor educativo y porque nos enseña otro lado de la historia de Colón”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los memoriales de Colón a los Reyes Católicos, el primer documento histórico en convertirse en NFT ADmefy contará con un stand propio en la XXVI Edición del Salón Expofranquicia22 de Madrid, del 5 al 7 de mayo Fundación Adecco lanza el 2º Maratón del Empleo, con el propósito de "no dejar a nadie atrás" LaSalle y NUMA Group lanzan una estrategia de captación de hoteles urbanos en Europa por 500 millones € Calzado para pies ligeros: WP150 de WalkinPitas, la zapatilla que pesa solo 150 gramos