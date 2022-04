holaMOBI firma un acuerdo con Holaluz para hacer ahorrar a sus clientes con energía verde y renovable Comunicae

jueves, 28 de abril de 2022, 16:22 h (CET) holaENERGY, división de energía de holaMOBI, se conecta a través de Holaluz a la energía 100% verde, para seguir aportando a sus clientes el ahorro que necesitan en sus hogares holaMOBI, Franquicia de Telefonía Global, firma un acuerdo preferente con Holaluz, tecnológica de energía verde que lidera la transición energética en España desde hace más de diez años y apostando por un modelo de generación distribuida más sostenible, limpio y barato para todos.

Este acuerdo supone una nueva y excelente oportunidad de ahorro para los clientes, y les ofrece la libertad de elegir un consumo energético sostenible y de origen renovable, así como la posibilidad de ahorro en sus facturas de la luz.

“En holaMOBI somos conscientes del reto que está suponiendo últimamente para muchas familias el incremento del coste de la luz y el gas. Por eso añadimos en nuestras tiendas en nuestra sección de energía, holaENERGY, a Holaluz. Compartimos con esta empresa nuestro compromiso de ofrecer ahorro y libertad en nuestros servicios a los clientes, con el uso de energía verde 100% para contribuir al cuidado del medioambiente. De esta forma, trasladamos a la luz lo que ya veníamos haciendo en la telefonía, con precios low cost.”, explica María Salas, CEO del Grupo holaMOBI.

Gracias a este acuerdo, holaMOBI sigue apostando por la relación de confianza a largo plazo con sus clientes, aportando ahorro en sus facturas a través del uso de la tecnología, que les permite hacer una oferta personalizada a sus clientes, con el máximo ahorro y el uso de energía 100% renovable, producida mediante recursos naturales.

“En Holaluz lideramos la transformación del sector energético español desde hace más de diez años gracias a nuestra propuesta de valor basada en tres pilares: energía 100% verde, ahorro gracias al uso intensivo de la tecnología y los datos, y poner al cliente en el centro de las decisiones. En el contexto actual de crisis energética estamos 100% enfocados en ejecutar La Revolución de los Tejados, es decir, en convertir cada m2 de tejado en productor de energía verde para todos y creando una gran comunidad energética en España que conectará a los clientes domésticos con los productores de energía verde a través de Holaluz. Todo ello, permitirá acabar con los problemas de precios y medioambientales para siempre”.

Desde holaMOBI añaden que su política de tarifas justas y sin sorpresas y el uso de la tecnología, hacen posible, entre otros, que el ahorro en las facturas de los clientes holaMOBI sea efectivo y real.

Más sobre holaMOBI

holaMOBI, franquicia líder en telefonía Low Cost, ha conseguido ser a lo largo de sus casi 10 años en el mercado, ser referente en el sector ofreciendo servicios en telecomunicaciones, tecnología y energía que contribuyan al ahorro de los clientes.

Con más de medio centenar de tiendas a nivel nacional, holaMOBI destaca por sus valores de compromiso, honestidad, libertad y confianza. Teniendo muy clara su visión, ser la mayor red de consultores en telecomunicaciones, energía y otros servicios asociados en España. Y de esta forma asesoran y hacen ahorrar a las personas comprometidas con un consumo sostenible y justo.

holaMOBI ofrece un modelo de negocio y expansión a través del sistema de franquicia de probado éxito.

Sobre Holaluz

El objetivo de Holaluz es conseguir un mundo que se mueva gracias a las energías 100% verdes. Un propósito que la compañía desarrolla conectando personas a energías renovables y a precios justos que se convierten en ahorros medios del 10% gracias al uso intensivo de la tecnología y poniendo el cliente en el centro.

Creada con la convicción de que una empresa puede ser una herramienta para cambiar el mundo, Holaluz lidera la transformación del sector energético español con una clara apuesta por la generación distribuida como nuevo modelo, siendo líderes no solo en números, sino en innovación de producto y servicio. Holaluz ha sido la primera empresa eléctrica del mercado español en avanzarse a la compensación simplificada lanzando Holaluz Cloud, un sistema que permite descontar de la factura de la luz los excedentes, es decir, la energía sobrante que producen las placas solares de los clientes y que no puede consumirse en el momento.

Dentro de su estrategia, Holaluz propone un modelo de empresa en el que las personas puedan desarrollarse de forma holística. Esto quiere decir proporcionar todas las herramientas para que las personas puedan tener flexibilidad y autonomía para desarrollar sus responsabilidades, así como poderlas combinar con su vida personal. Ejemplos de ello son el trabajo por objetivos y la flexibilidad horaria. Todo ello ha contribuido a hacer de Holaluz una empresa prácticamente paritaria, a todos los niveles de decisión y en todos los equipos. Una situación de la que la compañía presume y que se ha generado de forma totalmente orgánica. Solamente hay un equipo en el que ha sido, y sigue siendo, necesario aplicar cuotas, el de Tecnología, donde la compañía ha puesto el foco para convertirse en 100% paritaria.

Todo ello ha hecho que Holaluz fuera la primera eléctrica europea en recibir la certificación B Corp, un sello que engloba a más de 2.400 empresas de 50 países y cuyo objetivo es dar visibilidad a compañías que, más allá de generar ganancias económicas, innovan para maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades donde sirven y en el medio ambiente. Igualmente, Holaluz es empresa fundadora de Capitalismo Consciente en España, una filosofía que reconoce el innato potencial de los negocios para tener un impacto positivo en el mundo.

Holaluz se sitúa en el número 1 del ranking mundial de ESG en compañías eléctricas de Sustainalytics, agencia líder mundial en investigación y calificaciones de ESG y gobierno corporativo. Este rating reconoce la posición de liderazgo de Holaluz en su empeño hacia la transición energética y la sitúa entre el 2% de empresas con mejor valoración dentro del universo global de Sustainalytics que incluye 13.028 empresas, la número 2 mundial en la categoría de Utilities (446) e incluye a Holaluz en la categoría de “bajo riesgo”, con un scoring de 12 (se considera “bajo riesgo” entre 20 y 10).

