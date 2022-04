The ROIyalty Program: así es la inmersión de ROI UP Group en el universo NFT

La idea ha surgido entre los departamentos de Social Media, PR y Creatividad de la agencia de MarTech en colaboración con Recursos Humanos, y tiene como objetivo fidelizar a través de la cercanía con el empleado.De este modo, gracias a The Royalty Program, cada nuevo integrante en plantilla dispondrá de su propio Token No Fungible con información exclusiva de forma gratuita y personalizada. También tendrán el suyo, en formato premium, los más veteranos de la empresa ROI UP Group, agencia digital independiente y referente de Martech, se estrena en el ámbito de Tokens No Fungibles gracias al lanzamiento de sus primeros NFTs totalmente gratuitos para empleados.

Conscientes del constante cambio que caracteriza al ecosistema digital, el grupo ha querido que sea su departamento de Recursos Humanos, área transversal y en continuo contacto con los trabajadores, el que se inicie en una estrategia de atracción y retención de talento inspirada en la tokenización. Al mismo tiempo, desde la compañía se intentará sensibilizar sobre cómo los NFTs se verán inmersos en el tejido empresarial y social a corto plazo.

The ROIyalty Program: fidelizar humanizando

The ROIyalty Program es la nueva iniciativa de fidelización de ROI UP Group que echará a rodar hoy miércoles 27 de abril bajo el lema ‘’ROI UP TEAM: UNIQUE AS AN NFT’’. A partir de esta fecha, toda persona nueva en la plantilla obtendrá su propio NFT personalizado y gratuito como recibimiento.

Mediante este novedoso sistema, en el activo inteligente se indicará qué funciones va a desempeñar el nuevo integrante de la agencia, en qué área o departamento, así como se invitará a descubrir, de forma interactiva, los principales hitos de la compañía. El grupo tampoco se olvida de las formaciones (muy presentes en su ADN empresarial), por lo que los nuevos empleados también podrán acceder a programas didácticos interactivos, estudios de mercado, casos de éxito y otras herramientas y aplicaciones de utilidad en su nueva andadura profesional.

Premiar la continuidad, celebrar la bienvenida

Dado que el ecosistema NFT necesita de un bagaje previo, ROI UP Group también pondrá a disposición del empleado la orientación de un ‘tutor virtual’ para iniciarse en esta experiencia inmersiva. Pero el ROIYalty Program no termina ahí: los trabajadores más veteranos de la plantilla serán reconocidos mediante un distintivo muy especial: un token no fungible premium inspirado en su propia imagen.

La empresa (con sede en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, A Coruña, Portugal, México y Colombia), busca que cada miembro de ROI UP “se sienta como un NFT: único, insustituible y con la capacidad de demostrar su singularidad’’. No es casualidad que se haya apostado por diseñar un NFT especial para los más veteranos en plantilla. Carmen López, Head de Recursos Humanos de la compañía, confirma: “Aunque el mundo de las agencias es especialmente volátil, nosotros hemos conseguido históricamente una alta tasa de retención de talento. Es por eso que, la compañía seguirá buscando talento nativo digital aplicando fórmulas innovadoras, pero sin perder el cuidado de los perfiles que más tiempo llevan con nosotros".

Hay que destacar que este lanzamiento por parte de ROI UP Group coincide con la inauguración de la nueva oficina en su sede central en Madrid (Orense, 70). Además, la agencia hace poco ha reanudado la vuelta a la presencialidad en sistema híbrido (presencial-teletrabajo) para fomentar la conciliación en la vida personal y familiar de sus empleados. En este sentido, el fundador y CEO de la compañía, Diego Jiménez, añade: “Después de una etapa muy dura debido al COVID-19, hemos querido inaugurar del todo esta nueva normalidad premiando y recompensando el esfuerzo y la ilusión del equipo. La inmersión de ROI UP en NFTs es un soplo de aire fresco que nos merecemos todos".

Una carrera de fondo

Desde el departamento de Social Media, área que capitanea Vicente Sánchez, ya están ideando lo que será la segunda fase del ROIyalty Program: su implementación como servicio de la agencia en el sector B2B y B2C: “Queremos explorar lo que los NFTs pueden ofrecernos, más allá de la concepción común que se tiene de ellos (asociada únicamente al entorno artístico). Por ello, vamos a motivar a su uso responsable para, a corto plazo, implementar en estrategias adaptadas en nuestros clientes".

Cada NFT (este ecosistema generó más de 12.000 millones de euros en ventas solo en 2021, según NonFungible.com), está sellado por un Smart Contract o contrato inteligente, uno de los principales rasgos de la tecnología Blockchain (inmutable y descentralizada). Por ello su monetización promete ser una de las grandes líneas estratégicas y de negocio a corto plazo. En los próximos meses, ROI UP Group prevé que cada empleado de su plantilla, independientemente de los años que lleve trabajando en la empresa, cuente con su propio NFT.