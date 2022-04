Client Link, mucho más que Webs para abogados y asesores. CRM, WhatsApp y gestión de contenidos Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 11:02 h (CET) Cliente Link es la solución de marketing para despachos de Lefebvre que quieren disponer de una presencia online de calidad, segura y con un soporte cercano que permite acelerar la digitalización y captación de clientes online En una comparativa de soluciones digitales para crear la página web que estén especializadas en abogados y asesores, es importante distinguir y poner en valor la propuesta de Client Link ya que es la única solución que integra Web, CRM y WhatsApp en una solución combinada.

Para los creadores de páginas web hay muchas soluciones. Empresas como WordPress, Wix suelen ser las opciones más conocidas, pero en el caso de WordPress encontramos una solución muy técnica que permite crear una web de forma ágil, pero cuyo mantenimiento y personalización es muy complejo. Sobre WIX es una alternativa más razonable a nivel de creación de web, pero encontramos una empresa cuyo foco y soporte está pensado para el mercado americano.

Client Link ha sabido adaptar el diseño web con una herramienta sencilla y con un soporte desde España lo que permite crear y mantener webs con calidad.

Pero en un proceso de transformación digital, no solo se trata de tener una página web. Se debe contar con el resto de elementos que ofrece Client Link de forma unificada.

El CRM es la herramienta que permite gestionar clientes y que permite desarrollar la relación con los clientes de forma dinámica. Filtrar clientes, crear grupos de clientes, envíar comunicaciones y sobre todo ofrecer contenidos de forma exclusiva para los clientes. Los contenidos exclusivos para clientes permiten fidelizar y generar un punto de encuentro online. Este módulo es algo que ninguna alternativa ofrece de forma integrada como Client Link permite.

WhatsApp como canal de comunicación es otro módulo que permite crear una relación con los clientes más cercana y directa. Primero se permite al cliente contactar con el despacho con WhatsApp y en una evolución de la herramienta se ha permitido que desde el administrador se pueda contactar con el cliente usando WhatsApp.

Contenidos siempre actualizados. Por último y como otro elemento exclusivo, se debe recordar que Client Link ofrece un módulo personalizado por especialidad que permite actualizar los contenidos de la web de forma automática desde contenidos elaborados por el equipo de Lefebvre y adaptados para los clientes del Despacho, es decir, de interés para las PYMES y Empresas. Este módulo permite que la web siempre ofrezca contenido actualizado, de máxima relevancia para los visitantes de la web del despacho ofreciendo una imagen de calidad y rigor.

Como casos de éxito se puede hablar de despachos y gestorias como:

https://www.bufetearroyoromero.es/ - Despacho generalista en Madrid y Talavera de la Reina.



http://abogadopedia.com - Abogada especialista en asesoramiento online.



https://www.gestoriabarrantes.com/ - Gestoría fiscal y laboral en Madrid.



https://laboratoriojuridico.com/ - Despacho de abogados en Madrid con asistencia en chino.



https://abala-abogados.com/ - asesoramiento y defensa jurídica de sus clientes.



https://www.workmanager.es - Asesoría online para empresas en temas laborales y fiscales.



https://lexway.es/ - Abogados con 20 años de experiencia.



https://www.lorenteabogados.com/ - Abogados especialistas en derecho de empresas.



https://www.vqzabogados.com/ - Abogados multidisciplinar.



http://www.urbanoabogados.es/ - Abogados en Valencia.



https://www.serleval.com/ - Gestión completa de su empresa.



https://maiquesabogados.com/ - Abogados especialistas en auditoria para empresas.



www.sp-abogados.es - Soluciones jurídicas más eficaces y adecuadas a cada caso particular



https://www.sueabogados.com/ - Abogados y economistas.

En resumen:

Una solución integrada de digitalización online.



Inclusión de contenidos de actualidad y adaptados a los clientes del Despacho.



Gestión de clientes en un entorno unificado.



Con WhatsApp como canal de comunicación.



Con estadísticas e informes personalizados.



Con la posibilidad de contratar servicios de promoción online.



Con publicación en RRSS.



Se puede solicitar la ayuda del Kit Digital en los casos donde se ajuste la empresa a los requisitos de las ayudas.

