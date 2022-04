El Club de Golf Jarama-RACE lucirá sus mejores galas para acoger el Comunidad de Madrid Ladies Open Después de varios meses de trabajo y esfuerzo de su equipo de mantenimiento Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:14 h (CET) El Club de Golf Jarama-RACE, escenario de la primera edición del Comunidad de Madrid Ladies Open, mostrará su mejor aspecto para este torneo después de varios meses de trabajo y esfuerzo de su equipo de mantenimiento.



Siguiendo las recomendaciones tanto del Ladies European Tour como de la Green Section de la Real Federación Española de Golf, el recorrido diseñado por Javier Arana ha centrado sus actuaciones en tees de salida, bunkers y greenes, principalmente, además de “alimentar” adecuadamente todo el recorrido.

“En estos últimos años, además de las mejoras en diferentes infraestructuras del club como la cancha de prácticas y el campo de pares 3, la principal actuación se ha llevado a cabo en los bunkers del recorrido. Así, todos los bunkers del campo se han rehecho utilizando un novedoso sistema llamado “Better Billy Bunker”, que permite un drenaje mejor y más uniforme, aparte de evitar que la arena se apelmace y se contamine con otro tipo de tierra o arena”, explica Carlos Fernández, gerente del Club de Golf Jarama-RACE.

En cuanto a los greenes, para que estén en las mejores condiciones posibles y “también asesorados por los greenkeepers del club y la Green Section de la RFEG, se está pasando el rulo y se están haciendo unos cortes más bajos para conseguir una velocidad más elevada de lo habitual”, explica.

“Así mismo, como no usamos productos químicos, hemos añadido todos los nutrientes necesarios a través de abonos naturales para que el campo esté en las mejores condiciones. Y además, gracias a la primavera y las lluvias, la hierba está fuerte y vigorosa, lo que nos permite jugar con diferentes cortes, sobre todo en las calles”, añade.

“El campo está largo y pesado, la hierba está fuerte y además está lloviendo, así que dependiendo de donde se coloquen las banderas, las golfistas tendrán que jugar muy bien para hacer buenos resultados. A mí me gusta que los torneos se ganen bajo par, pero no lo van a tener fácil”, vaticinó Carlos Fernández.

En definitiva, las jugadoras que se darán cita en el Comunidad de Madrid Ladies Open se encontrarán un Club de Golf Jarama-RACE en perfecto estado de revista y magnífica evolución del recorrido que abrió sus puertas en 1967. No podía ser de otra manera en el regreso del club a los torneos de primer nivel, tras los Open de España de 1969, 1992 y 1993, y, sobre todo, en su estreno como sede de una prueba del Ladies European Tour.

