El acceso a la robotización de las empresas ya no es algo exclusivo de las grandes compañías Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 12:51 h (CET)

El acceso a la utilización de robots servicio ya no es un elemento exclusivo para las grandes corporaciones. Gracias a la consultora especializada en robótica Robot Componentes y al acuerdo al que ha llegado con la empresa Pudu Robotics, en la actualidad, estos dispositivos están disponibles en toda España por un coste inferior a los 10 € al día.

De esta manera, tanto los autónomos como las pequeñas empresas tienen la posibilidad de incorporar servicios robotizados a sus prestaciones. Según Raquel Capel, CEO y fundadora de Robot Componentes, en los próximos años se generalizará la utilización de los robots de servicio en sectores como la hotelería, la restauración, los supermercados, los centros comerciales y las oficinas.

Los robots de servicio permiten mejorar la atención al cliente Uno de los modelos que ofrece Robot Componentes es Kettybot, que cuenta con pantallas adaptadas para cumplir con funciones como la disposición de vídeos e imágenes promocionales. Además, este robot puede facilitar la realización de tareas de acompañamiento, información, recogida y entrega.

A su vez, el modelo Holabot está diseñado para supermercados y mejora las experiencias de los clientes. Por ejemplo, las personas con movilidad reducida pueden emplearlo para hacer un seguimiento de la compra mediante un reloj pulsera, ya que el dispositivo carga hasta 60 kilos. Asimismo, este robot sirve como herramienta para los reponedores, los cajeros y el departamento de atención al cliente, entre otras posibilidades.

En los hoteles, el modelo Flahsbot agiliza las tareas de entrega desde las puertas del hotel hasta las habitaciones. También puede acompañar a los clientes hasta la recepción u otras estancias del establecimiento. Por ejemplo, puede emplearse para repartir las toallas o llevar el equipaje. Funciona en 20 idiomas distintos y su incorporación supone una diferenciación para el sector turístico.

La compañía Robot Componentes ha presentado e integrado en los restaurantes de Oven y Steakburger de Gran Vía 55 Madrid sus principales modelos de robots de servicio para restauración: robot KettyBot, con un precio inferior a los 7.000 euros, robot Bellabot “robot gato”, con un precio aproximado de 10.000 euros y el modelo Holabot, de un precio similar, siendo los precios de robots Pudu algo muy accesible, con una financiación que da al empresario la opción de tener cientos de servicios por menos de 10 euros al día de manera ininterrumpida durante los 365 días al año, bajando ese coste prácticamente a cero a partir del cuarto año. Estos robots no son solo algo atractivo y un reclamo para el público objetivo de bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, etc., sino una herramienta muy rentable para el propietario.

Robots adaptados a cada espacio Robot Componentes también cuenta con equipos para hospitales, clínicas y centros sanitarios que realizan funciones como el reparto de medicamentos y la desinfección de las distintas estancias de manera autónoma.

Por otra parte, los restaurantes, bares, cafeterías y salones de celebraciones pueden disponer del modelo Bellabot, que recibe y acompaña a los clientes a su mesa y cumple con servicios de entrega de platos o enseres. La próxima gama de este modelo, que llegará a España en los próximos meses, podrá realizar más tareas gracias a un brazo con una cámara integrada que permitirá reconocer los distintos platos para recogerlos y entregarlos en la mesa que sea necesario.

Todos estos robots funcionan las 24 horas, por lo que se trata de una herramienta sumamente rentable para cualquier tipo de negocio.

Gracias a Robot Componentes, será posible acceder a robots de servicio que permiten mejorar la calidad de vida y aumentar la producción en distintos sectores, creando un incremento general de la riqueza y el bienestar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.