Más de 15.000 perros se darán cita en la Exposición Mundial Canina de Madrid Tendrá lugar IFEMA MADRID del 23 al 26 de junio Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 26 de abril de 2022, 12:22 h (CET) Del 23 al 26 de junio, Madrid se convertirá en la capital mundial del perro. En ese periodo, la capital acogerá la World Dog Show 2022 (WDS), la Exposición Mundial Canina, nada menos que el evento canino, abierto al público, más importante a nivel global. Más de 15.000 perros de raza de todo el mundo acudirán al certamen.

La Mundial Canina estará organizada por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), la voz del perro en España desde 1911, la Fédération Cynologique Internationale, FCI, y por IFEMA MADRID. Asimismo, se espera la llegada de 12.000 criadores profesionales, los auténticos garantes de proteger, conservar y mejorar a las razas caninas, lo que contribuye a aumentar el bienestar de estos animales y a facilitar su convivencia con las personas.



Durante cuatro días, España será, por tercera vez, el epicentro internacional de las razas caninas. La primera Mundial Canina tuvo lugar en Madrid en 1983. La segunda Exposición Mundial fue en Valencia en 1992.

La elección de la sede madrileña no es casual: con 9,3 millones de perros registrados en España en 2021 según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, España se ha convertido en uno de los países más petfriendly, con más hogares con mascotas que con niños.

Dog of the year

El retraso de la World Dog Show de Madrid a 2022 provocado por el COVID (inicialmente estaba prevista para abril de 2020) va a crear una situación inédita para el mundo cinológico: la celebración, por primera vez, de dos Exposiciones Mundiales, ya que Sao Paulo (Brasil) acogerá en noviembre la WDS que correspondería a 2022.

La principal novedad de la celebración de dos certámenes será, además de los concursos correspondientes, la creación del Premio FCI Dog of the Year 2022, un galardón al que optarán los perros ganadores de las ediciones española y brasileña.

70 rings de competiciones y más de 70.000 metros cuadrados Los más de 15.000 perros desfilarán en las diferentes categorías por 70 rings de competiciones, entre los que se incluye el Ring Central, donde se celebrarán las finales. En total se utilizarán cinco pabellones en IFEMA MADRID (5, 7, 6 y 8, además del 10, donde se instalará el Ring de Honor y el área comercial). El espacio total sumará 70.000 metros cuadrados.

En el World Dog Show, del que saldrá el perro campeón del mundo, se celebrarán numerosos eventos ‘ad hoc’, como charlas, talleres y conferencias, para dar a conocer mejor la figura canina entre la sociedad y acercar las diferentes razas a los ciudadanos.

Arion será el patrocinador oficial de la Mundial Canina. Además de esta firma, el evento contará con el patrocinio de Artero, con Royal Canin como colaborador, con Mapfre como aseguradora oficial, y con el apoyo de Ourdogs. De igual manera, Arion será también el patrocinador de la red Wifi de IFEMA MADRID, con la que dotará de conexión gratuita a todos los asistentes a World Dog Show durante los cuatro días en que se celebra el evento. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dos de cada tres españoles querría acabar con el cambio de hora en invierno y verano Un 70,9% de los encuestados preferiría quedarse en el horario de verano y sólo un 16,5% en el de invierno Más de 15.000 perros se darán cita en la Exposición Mundial Canina de Madrid Tendrá lugar IFEMA MADRID del 23 al 26 de junio España acoge el talento y la excelencia empresarial Iberoamericana en la gala de los Premios Jean Baptiste Say La ceremonia de entrega de estos galardones impulsados por la Red Business Market tendrá lugar el próximo jueves 28 de abril La Plataforma de Mayores y Pensionistas reclama una estrategia estatal para prevenir y combatir la soledad no deseada Es un problema que afecta de manera especial a los mayores, pero también a los jóvenes y a otros grupos como las personas con discapacidad Ágora Madrid presenta la arquitectura de la escuela del futuro Prepara a los alumnos para los desafíos del cambio y una educación holística