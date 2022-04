Una Inteligencia Artificial escribe sobre el amor Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 10:01 h (CET) 'Falta una palabra' es la primera novela escrita con una Inteligencia Artificial que demuestra que no solo los humanos son creativos. La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma como las personas cambian y se relacionan con el mundo, y una novela de amor escrita con una IA hace surgir la pregunta si la tecnología también puede cambiar la forma en que los humanos crean, aportando una nueva forma de disfrutar de la literatura Escrita con una Inteligencia Artificial, la novela de amor Falta una palabra acaba de ser publicada, la obra de ficción que consta de más de 130 páginas, narra la historia de amor entre Beatriz y Benito, una historia atemporal e imposible, encerrada en una habitación donde lo único que hay es una pequeña nevera vacía. A los dos les falta una palabra para describir lo que sienten. No pueden separarse, tampoco seguir juntos. Benito y Beatriz, Beatriz y Benito son uno y su propio dilema alimenta su pasión.

El también autor, Dr. García-Crespo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, describe el proceso de creación como escribir a cuatro manos con otra persona, pero a la velocidad del rayo. Empezó desafiando a la IA/GPT-3 a que creara basándose en sus palabras y le sedujo la capacidad de la IA para adaptarse a su estilo mientras generaba nuevos caminos en la historia. Como predijo el informático Alan Turing en los años 40, la IA se ha abierto paso en la literatura y las artes, siendo capaz de mantener el estilo a la vez poético y profundo que quería imprimirle el autor humano a la novela.

Simultáneamente se realizará una investigación, en la que puede participar todo aquel que quiera, para comprobar la capacidad creativa de la Inteligencia Artificial. Hasta ahora, se pensaba que la IA era incapaz de generar textos literarios de alta calidad, pero dados los últimos avances es muy posible que la IA sea capaz de producir textos creativos y emotivos, este es el objetivo de la investigación.

Lo que el Dr. García-Crespo echó en falta fue tener una conversación sobre por qué la IA había puesto ciertas cosas en la novela y, en algunos casos, quiso felicitar al software por la narración. El autor anima al lector a adivinar quién ha creado cada párrafo de esta novela, convirtiendo el libro en un apasionante proyecto de estudio que reta a cuestionar la existencia: ¿Son las personas tan diferentes de las máquinas? ¿Cómo se define la conciencia? ¿Qué significa ser humano?

El lanzamiento de Falta una palabra es una invitación a los lectores para que participen en la investigación y se sumerjan en el mundo de la IA, pues esta posee la mayoría de los atributos, habilidades y características para escribir un bestseller: un argumento fluido y concreto, y coherencia. El Dr. García-Crespo aportó sus ideas y su pasión para hacer de Falta Una Palabra el libro que hay que leer esta temporada.

Sobre el autor

El Dr. Ángel García-Crespo nació en Madrid (España) en 1963. Ha recibido múltiples premios, como de dramaturgo, novelista y director de cine. Siendo un gran maestro de la novela corta, es también un experto en Inteligencia Artificial, campo en el que lleva trabajando más de treinta años, avalado por sus múltiples publicaciones académicas.

