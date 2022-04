Inpro cumple 50 años de actividad Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 10:13 h (CET) El grupo español germano, proveedor líder europeo de soluciones para el trasiego de combustible y de soluciones energéticas para infraestructuras críticas, celebra su 50 aniversario. Sus equipos han sido instalados en más de 15 aeropuertos, más de 30 hospitales en España y otros países, así como en centros de protección de datos, edificios públicos y privados. Ha colaborado para marcas como Telefónica, Aena, Inditex, Huawei, o los aeropuertos de Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca Desde su creación en 1972, el principal valor de Inpro ha sido y es la colaboración, la empatía y el acompañamiento a la ingeniería para encontrar la mejor solución en cada instalación. Durante sus 50 años de vida, ha colaborado en proyectos de todo tipo en los cinco continentes, en instalaciones tan importantes para la sociedad y los ciudadanos como hospitales, aeropuertos, centros de protección de datos, así como en edificios públicos, de oficinas o en múltiples instalaciones críticas, con especial dedicación en los Data Center con certificación TIER V, asegurando su alta disponibilidad de forma continua y fiable.

El grupo español germano, proveedor líder europeo de soluciones para el trasiego de combustible y de soluciones energéticas para infraestructuras críticas, ha sabido también adaptarse a los múltiples cambios que el sector ha tenido, así como a las nuevas necesidades no sólo de sus clientes sino también de la propia industria. Pero siempre con la misma esencia, compromiso y calidad de servicio, y además ahora con una nueva visión más profunda para ofrecer las soluciones tecnológicas necesarias para que sus clientes puedan automatizar sus operaciones con más seguridad, eficiencia y conectividad.

Cifras corporativas

Actualmente la compañía cuenta con una plantilla de más de 30 empleados entre sus sedes de España y Alemania, y sus equipos han sido instalados en más de 15 aeropuertos, más de 30 hospitales en España y otros países a nivel internacional, así como en centros de protección de datos hospitales, edificios públicos, edificios de oficinas o instalaciones industriales. En los últimos años su facturación se sostiene por encima de los 3M€.

Inpro ha colaborado desde su fundación para marcas y entidades de la talla de Telefónica, Aena, Inditex, Hospital 12 de Octubre, Mina en Sierra de Huelva, los aeropuertos de Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca, el Jardín Botánico en Omán, o en los Data Centers de Orange en Senegal y Huawei en Camerún. Actualmente, la compañía tiene más de 50.000 instalaciones en funcionamiento y trabaja con más 2000 distribuidores en 30 países.

Fechas claves de su historia

1959: Fundación de Simka en Alemania, compañía que se dedicaba a la fabricación de productos para el trasiego de combustible.

1972: Comienzo de operaciones de Inpro en España, con sede central en Madrid.

2003: Fundación del Grupo Inpro en España, resultante de la adquisición de Simka por parte de Inpro.

2014: Consolidación del modelo integral y expansión hacia nuevos territorios.

2017: Creación y lanzamiento de Inpiiot, marca del grupo que ofrece soluciones completas de IoT, especializadas en mejorar el rendimiento y competitividad industrial de las empresas. Su gama de servicios está dirigida al sector de Smart Energy, Smart Industry y Smart Cities. Según Antonio Sanz, fundador de Inpro, “en 50 años el mundo ha cambiado mucho. Cuando empezamos nuestra actividad, las medidas de seguridad, las energías existentes, los sistemas de trasiego, las necesidades energéticas en las instalaciones críticas, etc. eran muy distintas al escenario en el que vivimos hoy en día. En Inpro hemos sido capaces de cumplir medio siglo de vida porque hemos ido siempre un paso por delante de los cambios ocurridos en los sectores en los que operamos. No ha sido sólo cuestión de satisfacer las nuevas demandas de los clientes y del entorno, sino de anticiparse a ellas”.

Acerca de Inpro

Fundada en 1972 en Madrid, Inpro es especialista en el diseño y fabricación de sistemas de trasiego para gasóleo, equipos para la medida y control de maniobras en depósitos de hidrocarburos y otros fluidos y control de consumos en quemadores y generadores de emergencia. Asimismo, la compañía proporciona sistemas automáticos de bombeo de combustible y unidades de presión, dispositivos de control y monitorización del nivel de depósito, soluciones para optimizar el consumo de energía, y control de fugas y gestión remota del sistema. Para más información: web y Linkedin.

