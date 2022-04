La consultoría Enrutatudeuda gestiona la Ley de la Segunda Oportunidad y la cancelación de deudas Emprendedores de Hoy

La Ley de Segunda Oportunidad se ha posicionado, hoy en día, como uno de los mecanismos más factibles para la cancelación de deudas acumuladas y que, por razones de fuerza mayor, no se puedan asumir.

Sin embargo, este reglamento tiene requisitos específicos que pueden hacer a una persona física o jurídica elegible o no para su aplicación. Es por ello que dejarse asesorar por expertos en gestión de deudas resulta la mejor alternativa para saber si puede acogerse a esta normativa.

Enrutatudeuda es un servicio de TREBAN CONSULTORES cuyo objetivo es proporcionar a la población consultoría integral con relación a Ley de Segunda Oportunidad y otros aspectos asociados al manejo y gestión de deudas de la forma más efectiva.

Análisis gratuito para cancelación de deudas por ley Con más de 15 años de experiencia en el área de consultoría financiera, los profesionales de Enrutatudeuda han logrado distinguirse en el mercado por proporcionar servicios fiables y ajustados a las necesidades económicas de cada uno de sus clientes. Un grupo de especialistas, conformado por abogados, economistas, mediadores, procuradores y asesores, lleva a cabo el estudio de caso exhaustivo que les permite saber si una persona o empresa tiene la posibilidad de acceder a la cancelación de su deuda por ley.

Este servicio gratuito contribuye a desarrollar las propuestas personalizadas de acuerdo a la situación de sus clientes y llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar un resultado positivo que ponga fin al sobreendeudamiento. La metodología de trabajo de estos expertos les ha permitido dar mayor tranquilidad a sus clientes y posicionarse como una de las empresas más destacadas, cuya lista de asesorados es mayor a 500 personas con diferentes problemas económicos.

Uno de los despachos referentes en la gestión integral de deudas Además de la tramitación de Ley de Segunda Oportunidad, en Enrutatudeuda, disponen de opciones de consultoría para solicitud de baja en ficheros de morosos en instituciones como ASNEF – EQUIFAX y BADEXCUG – EXPERIAN, entre otros. Asimismo, disponen de asesoría para negociación y mediación de deudas, concursos de acreedores y una amplia lista de servicios enfocados en garantizar una gestión de deudas eficaz y acorde a la normativa legal.

Esta empresa está inscrita en el Ministerio de Justicia y la Asociación Española de Mediación, aspectos que aportan mayor seguridad y transparencia a su desempeño en la consultoría y gestión de deudas. Dirigida por Miguel José Vecchione Ayesteran, mediador, consultor y CEO de TREBAN CONSULTORES y Enrutatudeuda, la compañía se ha consolidado como una de las principales alternativas de quienes buscan solucionar su problema de sobreendeudamiento de forma eficiente.



