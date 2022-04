Sprout World celebra el día de la Tierra con sus lápices y maquillaje plantables Comunicae

viernes, 22 de abril de 2022, 14:05 h (CET) Sprout World propone pequeños cambios y rutinas en el día a día para que tanto personas como organizaciones puedan ser más ecológicas poco a poco. No se trata de un cambio radical de la noche a la mañana pero los pequeños gestos acerquen a cuidar el planeta Hoy 22 de Abril se celebra el cumpleaños del planeta. Desde los años 70, esta fecha es la elegida por organizaciones, particulares y empresas para rendir homenaje a la Madre Tierra.

¿Lápices que crecen como hierbas, verduras o flores? Sí, los ha creado Sprout World (www.sproutworld.com), y cada día que pasa tienen más éxito en España lo que la ha convertido en uno de los 3 países de Europa donde más se utilizan estos lápices plantables.

"¿Te imaginas plantar un lápiz y darle una nueva vida cuando se ha quedado demasiado corto para escribir? Esta es la idea detrás del lápiz Sprout. Y en realidad, además de ser un invento peculiar, se ha convertido en un símbolo de reciclaje y en la base de un negocio internacional que se vende ya en más de 80 países."

Sprout World, trabaja cada día para aportar con sus inventos ese pequeño grano de arena para el día a día: los lápices plantables se han convertido en una herramienta de trabajo y ocio para adultos y niños; por otro lado el maquillaje plantable (Eyeliner y contorno de cejas) también muestra el camino ecológico a una industria altamente contaminante.

Además Sprout World como empresa comprometida con el cuidado y la sostenibilidad del planeta sigue avanzando en su filosofía y trabaja en novedades ecológicas que pueden servir de inspiración para otras empresas:

Pronto obtendrá la certificación B-corp

La compañía trabaja en la implementación de una tecnología blockchain para brindar total transparencia desde la semilla hasta el lápiz.

Recientemente Sprout World ha comprado un terreno baldío en Polonia (donde tiene lugar la producción en la UE) para plantar 12.000 árboles.

El objetivo no es solo ser climáticamente neutral, sino también climáticamente positivo. La presencia de Sprout World en España cada vez es mayor. Empresas como El Ayuntamiento de Madrid, Viajes Carrefour o TedX España ?utilizan ya lápices plantables Sprout plantables para contar sus iniciativas ecológicas. A nivel internacional personalidades como Michelle Obama o Richard Branson también hacen uso de estos lápices en sus negocios.

Sin duda una solución real como alternativa a los más de 135 millones de bolígrafos de plástico que se producen todos los días en el mundo, el lápiz Sprout se ha convertido en una opción popular para miles de empresas y organizaciones de todo el mundo pero en particular en España donde ya cuentan con más de 20 empresas con lápices plantables.

Más de 31 millones de plantas que crecen de lápices

Desde que se lanzó hasta hoy se han vendido más de 31 millones de lápices plantables. El fundador de Sprout, Michael Stausholm, se siente orgulloso de haber fundado una compañía con la misión de marcar la diferencia en diferentes niveles.

“Sprout comenzó con la misión de luchar contra el plástico e inspirar a las personas y las empresas a tomar medidas más ecológicas. Y este sigue siendo el núcleo del ADN de la marca. Hacer que la gente piense: si se puede plantar un trozo de lápiz en lugar de tirarlo, ¿qué más se puede hacer para dejar un impacto positivo en el planeta? Hay que empezar en alguna parte”.

