Pyme minimalista: cómo ganar más y vivir mejor Los doce pasos para que tu negocio crezca y tú disfrutes de la vida Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de abril de 2022, 12:31 h (CET) No ampliar jornada, ni producir más ni crecer. Lo que se propone en un nuevo lanzamiento editorial es trabajar menos para ganar más y vivir mejor. “Esta realidad está a solo 12 pasos de distancia”, asegura el empresario Lluís Soler Gomis, cofundador y director de negocio en SoftDoit, un comparador y consultora de software que puso en marcha hace 10 años con su socio Eduardo Salado.

En un momento de su trayectoria empresarial y profesional, Soler decidió repensar su pyme para que sus esfuerzos se concentrarán en lo más rentable, tanto para él como para su negocio. En el libro Pyme minimalista: cómo ganar más y vivir mejor. Los 12 pasos para que tu negocio crezca y tú disfrutes de la vida, Lluís Soler Gomis nos lleva de paseo por las pymes del futuro, empresas que dejarán de buscar el crecimiento por el crecimiento y se centrarán en su sustentabilidad y la del planeta. Poner en valor la máxima de no vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir es el objetivo de este libro, en el que su autor sigue el mantra del ‘menos es más’ para que emprendedores y pymes puedan conseguir que el impacto de sus acciones se vea en el manejo de sus empresas.

En Pyme minimalista hay consejos para ser más productivos, ordenados y cautos a la hora de llevar adelante un negocio. El objetivo es uno solo: alcanzar el minimalismo empresarial, un estado que, tal como nos enseña Soler Gomis, nos permitirá conjugar la pasión emprendedora con una vida sana y feliz. En 12 simples pasos los lectores podrán alcanzar el objetivo. “El primero, antes aún de leer el libro, es el más difícil: animarse a ver la empresa con otros ojos”, asegura el autor, que cree que una vez que el lector se anime a darle una oportunidad al minimalismo empresarial, ya no habrá vuelta atrás.

FICHA TÉCNICA Título: Pyme minimalista: cómo ganar más y vivir mejor. Los 12 pasos para que tu negocio crezca y tú disfrutes de la vida Autor: Lluís Soler Gomis Editorial: autoedición Año: 2022 Páginas: 120 Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pyme minimalista: cómo ganar más y vivir mejor Los doce pasos para que tu negocio crezca y tú disfrutes de la vida Crónicas de la desmemoria. España 2015-2020 Reseña del libro de Francisco Espinosa Maestre, editado por Aconcagua. Prólogo: Bartolomé Clavero Llenarse de luz solar Los cometas morirán Retrato de mujer, imagen de vida, canto de esperanza… Reseña del libro "Historias de un alma vieja”, de María Beatriz Muñoz ​Guía de protocolo institucional para periodistas y comunicadores Último título de María del Carmen Portugal Bueno, docente, periodista, conferenciante y escritora especializada en protocolo y ceremonial